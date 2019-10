Alimentato dal più recente CPU Quad Core, lo SkyKey dalle dimensioni compatte è progettato per offrire una gestione della rete cablata e wireless aziendale senza costi aggiuntivi e di abbonamento

EnGenius Networks Europe BV, società multinazionale di soluzioni networking wireless e wired, nota da oltre due decenni per la produzione di soluzioni hardware e software innovative e rivolte al futuro, dedicate alle piccole e medie imprese, ha ufficialmente lanciato EnGenius SkyKey, l’ultimo arrivato tra le soluzioni EnSky dell’azienda.

Il nuovo prodotto di EnGenius è rivolto agli amministratori IT interessati ad accelerare il processo di gestione degli access point e switch ricchi di funzionalità e che desiderano risparmiare tempo gestendo reti cablate e wireless da un’unica piattaforma. Le dimensioni ultra compatte del dispositivo Skykey non devono trarre in inganno, anche se più piccolo di uno smartphone, è abbastanza potente da fungere da computer integrato dotato di sofisticati software di gestione della rete integrati e un potente hardware all’avanguardia.

In aggiunta è implementato il software di gestione gratuito ezMaster che controlla direttamente gli Access Point o gli Switch EnGenius.

La novità: EnGenius SkyKey

EnGenius SkyKey pone fine alla necessità di avere un server locale dedicato alla parte di Controller, solitamente richiesto per la gestione di una rete wireless. Dotata di un software intuitivo, la mini-workstation (SkyKey) si alimenta direttamente da un qualsiasi switch PoE e permette ai professionisti IT di risparmiare ore nell’eseguire difficili operazioni di installazione o manutenzione.

Tutte le attività vengono eseguite da un’interfaccia Web browser intuitive raggiungibile tramite indirizzo IP. Il dispositivo è anche magnetico e consente di essere attaccato su qualsiasi superficie metallica, come la parete di un rack o sopra uno switch.

Con SkyKey, i professionisti IT possono controllare diversi tipi di reti all’interno di un unico ecosistema di accesso semplice e intuitivo. Il dispositivo è dotato di accesso a una piattaforma di gestione della rete senza abbonamento (gratis) che offre la possibilità di accelerare in modo efficiente l’implementazione degli access point e dei gigabit switch e di avere le reti a portata di mano gestendole in tempo reale da una singola dashboard.

Un singolo dispositivo SkyKey, infatti, supporta fino a 100 Access Point e switch di rete ed è dotato di DRAM da 1 GB integrata e memoria eMMC da 4 GB. La porta microSD del dispositivo rende espandibile la capacità di archiviazione del dispositivo stesso e inoltre consente agli utenti di eseguire rapidamente il backup e il ripristino delle configurazioni.

Caratteristiche principali e benefici