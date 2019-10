Tech Data rafforza la partnership con i Business Partner specializzati in AI

La partnership tra Tech Data e i Business Partner specializzati nello sviluppo di soluzioni di A.I. si cementa ulteriormente

Tech Data a seguito del lancio del progetto Tech Lab, primo e unico centro di competenza permanente per lo sviluppo del business basato su soluzioni di Intelligenza Artificiale (AI), annuncia il rafforzamento delle partnership con Business Partner specializzati nello sviluppo di soluzioni di A.I. su piattaforme IBM.

Cos’è Tech Lab

Tech Lab, uno spazio aperto, reale, concreto dedicato a system integrator, sviluppatori, aziende di tutti i settori, start up ed università, rappresenta il nuovo modello di servizio per la creazione di business basato sull’intelligenza artificiale tramite un ecosistema di partnership che lavora per costruire una proposta innovativa e differenziante sul mercato e sviluppare collaborazioni e business.

Il progetto Tech Lab è giunto ora nella sua seconda fase in cui, oltre ad essere un laboratorio fisico che mette a disposizione un catalogo di soluzioni A.I. pronte all’uso, propone ora anche servizi marketing dedicati ai business partner che aderiscono al progetto.

Un portale dedicato, video, interviste, articoli di approfondimento, pianificazione di meeting specifici sulle soluzioni, interventi ad eventi dedicati all’intelligenza artificiale su territorio nazionale, sono solo una parte delle attività che vengono realizzate in collaborazione con i partners e promosse attraverso la campagna di comunicazione #celAI.

Hanno già colto questa occasione e stanno già lavorando nel settore A.I. all’interno dell’ecosistema Tech Lab i seguenti Business Partner: Relatech, Plurimedia, Analytics network, Aptus.AI, Neuralya, Predix.it, Area8, MMM Group, Iprod srl e Camelot.

Le nuove iniziative

Valerio Mignogna, IBM infrastructure Business Unit Manager Tech Data Italia dichiara: “Siamo entusiasti di essere entrati nella seconda fase del progetto Tech Lab che vede coinvolti direttamente i business partner tramite attività marketing che li supportano nella proposizione delle loro soluzioni A.I. sul mercato italiano. Questo è un altro passo avanti che Tech Data compie come Hub e facilitatore nel percorso di trasformazione del canale IT.”

É in programma il prossimo 24 ottobre un evento di approfondimento, demo, aggiornamento di tutte le iniziative, le soluzioni, le opportunità dell’AI che, grazie al progetto Tech Lab, sono ora alla portata di tutto il canale IT: “Tech Lab partner update: AI pronta all’uso”. Un’ occasione di relazione e confronto tra tutti gli attori dell’ecosistema A.I. che sono alla ricerca di nuove opportunità di business e di espandere il mercato per le proprie soluzioni.