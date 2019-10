NEC svela i vincitori del Display Trends Forum EMEA Partner Awards 2019

Il Display Trends Forum EMEA Partner Awards rappresenta un riconoscimento degli straordinari risultati conseguiti dai principali partner di canale NEC

NEC Display Solutions Europe ha rivelato i vincitori del Display Trends Forum EMEA Partner Awards 2019, in occasione del proprio evento dedicato ai clienti top a Porto in Portogallo.

Il Display Trends Forum riunisce i principali clienti NEC della zona EMEA, esperti di settore, aziende leader locali e la dirigenza NEC.

L’appuntamento, che si svolge ogni anno dal 2010, è divenuto l’evento fondamentale per scoprire i nuovi trend della tecnologia display, discutere i bisogni del mercato assieme ad esperti di soluzioni verticali e promuovere l’ingaggio dei principali influencer nei vari comparti industriali.

L’edizione 2019 dell’evento

L’edizione di quest’anno si è focalizzata sul futuro dell’esperienza visual. L’evento principale del 1° giorno è stato un panel che ha analizzato le sfide e le opportunità dei prossimi 10 anni basate sui recenti rapidi sviluppi.

Il panel, moderato da Florian Rotberg, Managing Director di invidis consulting, ospitava influencer di prim’ordine del mondo dell’industria ed ha visto seduto al tavolo anche Bernd Eberhardt, Presidente e CEO di NEC Display Solutions Europe.

L’evento ha incluso anche un key-note speech del Dr Rand Hindi, data scientist e founder CEO di Snips, che ha parlato di intelligenza artificiale, learning machine ed argomenti legati al tema della privacy.

Gli altri temi principali dell’evento hanno incluso sessioni di approfondimento su:

• dvLED – Farli funzionare e come farli funzionare

• XYZ – Collaboration di successo attraverso il divario generazionale

• Come il Media Player NEC sta rivoluzionando il digital signage

• Cosa hai in mente? – Una sessione aperta per discutere le principali sfide che l’industria dovrà affrontare nel prossimo futuro

Sono intervenute più di 129 persone, provenienti da 27 paesi diversi, riunite per ascoltare gli oratori dei vari panel così come partecipare a gruppi di lavoro ed attività di networking.

I premi

Il Display Trends Forum EMEA Partner Awards rappresenta un riconoscimento degli straordinari risultati conseguiti dai principali partner di canale NEC, che operano in una gamma di segmenti di soluzioni display e proiezione per diverse applicazioni verticali.

Quest’anno sono state introdotte delle nuove categorie sia per i distributori che per i rivenditori, che si sono focalizzate maggiormente su degli indicatori di performance misurabili. I vincitori sono stati annunciati all’interno di una cerimonia speciale nel corso dell’evento.

Migliori distributori per performance – 10 anni

1. Maggiore fatturato – Ingram Micro (Germania)

2. Maggior crescita anno su anno – MobilePro (Svizzera) Veracomp (Polonia)

3. Maggior fatturato generato per impiegato – Mentor (Regno Unito)

4. Presenza a valore 10 anni – Auvix (Russia)

Migliori rivenditori

1. Miglior partner proiezione, Eccellenza 2018/2019 – DataVision (Germania)

2. Miglior partner Display di Grande Formato, Eccellenza 2018/2019– Kinly (Norvegia)

3. Miglior partner proiezione in grandi ambienti, esordiente in crescita più veloce – Estalella (Spagna)

4. Miglior project partner dvLED, più grande progetto LED – Atea (Svezia)

“Ci congratuliamo con tutti i vincitori e ringraziamo tutti i partecipanti che hanno contribuito a rendere speciale questo evento” ha dichiarato Bernd Eberhardt, Presidente e CEO di NEC Display Solutions Europe. “Ciò che rende così forte la nostra relazione con i distributori ed i rivenditori è che lavoriamo assieme per identificare i diversi pain che i nostri clienti incontrano nei vari settori industriali”.