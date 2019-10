Dell lancia il box leggero ed ergonomico per gli ambienti rugged

Dell Technologies ha ideato un nuovo set di strumenti tecnici per chi necessita di lavorare in modo affidabile, sul campo e all’interno di ambienti industriali, in qualsiasi condizione

Il team OEM & IOT Solutions di Dell Technologies ha ideato un nuovo set di strumenti tecnici per chi necessita di lavorare in modo affidabile, sul campo e all’interno di ambienti industriali, in qualsiasi condizione.

La versione base del box, che racchiude un tablet Dell Latitude 12 Rugged 7212 completo di stampante, pesa circa 7 kg., ossia fino al 30% in meno rispetto ai tradizionali prodotti di questo genere. Il box tecnico è già disponibile e può essere personalizzato a seconda delle proprie esigenze.

Basato su un tablet Dell Latitude 12 Rugged 7212, grazie alla rigorosa metodologia ‘test-to-fail‘, Dell Technologies garantisce il massimo delle prestazioni per il suo nuovo box utilizzabile persino all’interno di ambienti industriali estremi o in caso di utilizzo in esterni; inoltre, la soluzione permette all’operatore di visualizzare facilmente i diversi elementi sullo schermo, mentre due batterie sostituibili garantiscono l’autonomia del dispositivo per un’intera giornata di lavoro.

Le caratteristiche del nuovo box tecnico ULW-L12-2 prevedono:

– Il tablet può essere inserito in una docking station per essere trasportato in tutta sicurezza;

– la possibilità di regolare l’angolazione del tablet come si desidera e di rimuovere, se necessario, la tastiera e il mouse wireless;

– l’involucro in policarbonato riciclabile prodotto da BORMANN, un partner OEM di Dell, che può essere bloccato con ganci magnetici

– una stampante termica diretta, saldamente fissata all’involucro;

– lo spazio anche per una cartelletta portadocumenti e un portapenne;

– l’alimentazione da rete fornita attraverso un avvolgicavo integrato che riduce significativamente i tempi di avvio e sistemazione del dispositivo: la workstation mobile impiega circa 10 secondi per essere operativa;

Le aziende possono richiedere la personalizzazione del design del box secondo la loro corporate identity e adattare gli spazi interni. Un esempio è la maniglia BORMANN per il tablet Dell Latitude 12 Rugged 7212