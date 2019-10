Arlo Ultra ora compatibile con Apple HomeKit

Gli utenti di Arlo Ultra possono ora attivare l’ecosistema di domotica HomeKit, permettendo l’interazione tra i dispositivi compatibili

Arlo Technologies ha annunciato la disponibilità di HomeKit, la piattaforma smart home di Apple, per il proprio prodotto di punta Arlo Ultra Security Camera Systems abbinato ad Arlo SmartHub (VMB5000).

Novità per gli utenti Apple

Gli utenti Arlo possono già monitorare le proprie telecamere grazie all’utilizzo dell’app Arlo, ma la compatibilità con HomeKit garantirà una maggiore praticità agli utenti di iPhone e iPad.

Gli utenti iOS potranno infatti accedere a determinate funzioni del proprio sistema di sicurezza Arlo Ultra all’interno dell’ecosistema di domotica HomeKit, utilizzando l’app Home di Apple e il controllo vocale Siri. Inoltre, un aggiornamento gratuito e automatico del firmware è ora disponibile per tutti gli utenti di Arlo Ultra.

“Siamo entusiasti di ampliare l’opzione per la cross-compatibility di HomeKit alla nostra fotocamera leader del settore Arlo Ultra, dato che il supporto di HomeKit, messo a disposizione nei precedenti device Arlo, è stato molto apprezzato dai nostri utenti”, ha dichiarato Tejas Shah, SVP Product e CIO. “Ora, che la lineup di telecamere senza fili Arlo è completamente compatibile con HomeKit, i nostri utenti possono controllare le proprie telecamere comodamente con semplici comandi vocali”.

Cosa cambia per gli utenti Apple

HomeKit permette agli utenti di controllare, in modo semplice e sicuro, i prodotti della smart home grazie all’app Home di Apple e Siri su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac.

Gli utenti di Arlo Ultra, abbinato al modello di base station Arlo SmartHub (VMB5000), ora possono ricevere notifiche sull’app Home ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere.

Gli utenti iOS possono, inoltre, utilizzare Siri per attivare in modo veloce riprese in live streaming in HD sul proprio iPhone o iPad con un semplice comando vocale.

Con HomeKit, gli utenti Arlo Ultra hanno la possibilità di impostare alcune funzioni per controllare il dispositivo compatibile con HomeKit registrato sul proprio account. Ad esempio, è possibile impostare l’attivazione automatica delle luci connesse a HomeKit ogni volta che viene rilevato un movimento dalla telecamera Arlo Ultra.

Dotato di qualità video 4K HDR avanzata con visione notturna a colori, configurazione senza fili, un campo visivo diagonale di 180 gradi, un riflettore integrato e un audio a due vie con cancellazione avanzata del rumore, Arlo Ultra offre la massima tranquillità a coloro che vogliono proteggere la propria casa o il proprio business.

Disponibilità

I prezzi partono da €499,99 per il sistema a 1 telecamera – include un abbonamento di un anno ad Arlo Smart Premier, servizio basato sull’IA e sulla visione artificiale di Arlo, che offre 30 giorni di archiviazione in sequenza delle registrazioni cloud e rilevamento personalizzato di individui, veicoli, pacchetti e altro. Arlo Ultra è disponibile presso tutti i principali negozi di elettronica e e-commerce.