Surface Laptop 3 e Surface Pro 7 sono in vendita in Italia

Dopo il lancio dello scorso 2 ottobre, Microsoft annuncia la disponibilità per l’acquisto a partire dei suoi nuovi device

I Surface Laptop 3 e Surface Pro 7 nati dall’evoluzione dei due modelli precedenti sono ufficialmente in vendita in tutta Italia.

Concepiti per offrire all’utente una maggiore potenza e un’esperienza d’uso senza precedenti, entrambi vanno ad ampliare la famiglia dei dispositivi targati Surface, la linea di Microsoft sinonimo di eccellenza, qualità e design.

Di suo, Surface Laptop 3, disponibile nelle varianti da 13,5’’ e 15’’, si propone come il laptop perfetto per ogni giorno, è due volte più veloce e garantisce un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa. Entrambi i formati sono dotati sia della porta USB-A sia di quella USB-C e supportano un processore Intel Core di decima generazione. In più, per chi desidera prestazioni grafiche senza precedenti, Surface Laptop 3 da 15’’, garantisce performance grafiche migliorate grazie al nuovo processore AMD Ryzen Surface Edition presente nella versione Consumer.

Surface Laptop 3, da oggi disponibile anche nell’elegante colorazione Black, arriva sul mercato a partire da 1.169 euro per il 13’’ e 1.399 euro per il 15’’ per il pubblico consumer.

Disponibile per l’acquisto è anche il nuovo Surface Pro 7, device perfetto per chi non vuole rinunciare al comfort e alla versatilità di un 2-in-1. Pro 7, che include il processore Intel Core di decima generazione e integra sia la porta USB-A sia quella USB-C, garantisce una velocità due volte maggiore rispetto al modello precedente. Surface Pro 7 è disponibile a partire dal prezzo consigliato di 919 euro per il pubblico consumer.

Un’offerta ad hoc anche lato commercial

Al fianco delle configurazioni Consumer, la linea Surface propone Laptop 3 e Pro 7 anche nella versione commercial, sfoggiando feature studiate appositamente per le esigenze aziendali, come ad esempio l’inclusione di Windows 10 Pro, Advanced Exchange Service 10 senza costi aggiuntivi e il supporto per Windows Autopilot.

Le aziende che desiderano ampliare il proprio parco macchine e scegliere il meglio della tecnologia per incrementare la produttività, possono acquistare Surface Laptop 3 da 13,5’’ e da 15’’ sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati rispettivamente a partire da 1.269 euro e 1.499 euro, e Surface Pro 7 a partire da 1.019 euro.