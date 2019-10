I videoproiettori Maxell protagonisti di un nuovo tour con Adeo Group

Dopo il successo di Roma, continua il tour Adeo e Maxell. Il 5 novembre la gamma dei videoproiettori Maxell vi attende a Bologna

La sala Garisenda Galluzzi del Novotel Bologna Fiera sarà allestita per la presentazione della gamma laser LCD, in particolare sarà dimostrato il software gratuito Projection Blending Tool 3 per la realizzazione di installazioni in blending, warping e stacking.

In funzione ci sarà la serie 8 con i modelli MP-WU8801 e MP-WU8701. Si presentano con uguale risoluzione WUXGA e con un contrasto elevato pari a 2.500.000:1, cui si aggiunge una luminosità rispettivamente di 8.000 e 7.000 lm.

Con le loro 7 lenti opzionali ed il software gratuito Projection Blending Tool 3 (per realizzare installazioni in blending, warping e stacking) e la possibilità di regolare i parametri colorimetrici si dimostrano la scelta ottimale per installazioni complesse.

Saranno inoltre in dimostrazione i modelli della serie 5 MP-WU5503 e MP-WU5603 con risoluzione WUXGA e luminosità pari rispettivamente a 5.000 e 6.000 lumen. L’elevato contrasto pari a 1.500.000:1 e le 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione li rendono la scelta ideale nel settore dell’istruzione o in sale conferenze di medie dimensioni.