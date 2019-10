JVCKENWOOD Italia partecipa a Sintonie High-End

Per la prima volta JVCKENWOOD prende parte alla storica fiera dedicata all’home entertainment con i propri brand di punta nel settore dell’intrattenimento di fascia alta

JVCKENWOOD Italia, la filiale italiana della multinazionale attive nei settori Car Entertainment, Home Hi-Fi, Videocamere, Videoproiettori e Cuffie e distributore dei marchi JBL e Harman Kardon Consumer, parteciperà per la prima volta a Sintonie High-End, la più importante fiera dedicata all’alta fedeltà.

Punto di riferimento storico per gli operatori del settore e tutti gli appassionati dell’home entertainment, la fiera è in programma dal 25 al 27 ottobre presso il Palacongressi di Rimini. A disposizione dei visitatori sale d’ascolto trattate acusticamente, ampi spazi espositivi, un’area dedicata all’audio car show, postazioni d’ascolto in cuffia e dimostrazioni guidate.

Per JBL sarà l’occasione per presentare la nuovissima JBL Bar 5.1 Surround. Una singola soundbar che, grazie alla sua speciale configurazione con cinque driver a gamma intera e due tweeter ad emissione laterale, è progettata per offrire un’esperienza di suono surround a tutto tondo. Pensata per inserirsi perfettamente in ogni sistema di home music wireless, include anche opzioni come Wi-Fi, Airplay 2 e Chromecast integrato.

JVCKENWOOD proporrà inoltre un innovativo set up sonoro e visivo. Il videoproiettore DLA-NX9 di JVC, in grado di riprodurre immagini fino ad 8K, aggiornato con il nuovo firmware 3.10 che include la nuovissima funzione Frame Adapt HDR (HDR dinamico), sarà posto in dialogo con il sistema Citation di Harman Kardon, la nuova serie di prodotti multiroom con Assistente Google integrato, caratterizzata da un design elegante e moderno, con prestigiose finiture in alluminio e rivestimento in tessuto by Kvadrat, azienda leader mondiale nella produzione di tessuti di qualità e oggetti di design.