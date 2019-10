Intel attrezza i partner per competere in un mondo centrato sui dati

Intel ha rivelato maggiori dettagli del suo programma Intel Partner Alliance e ha lanciato la piattaforma di formazione Intel Partner University

Oggi Intel ha rivelato ulteriori dettagli sul nuovo programma Intel Partner Alliance e ha lanciato la piattaforma di formazione Intel Partner University, per consentire ai suoi partner di entrare in contatto, innovare e crescere.

Intel Partner Alliance, che verrà lanciato nella seconda metà del 2020, unificherà i molteplici programmi e infrastrutture Intel per i partner in una piattaforma integrata, moderna e personalizzata destinata ad accelerare l’innovazione su vasta scala. Questo programma unificato è stato creato per migliorare il valore, la rilevanza e l’esperienza che Intel offre ai suoi partner.

“La proliferazione del cloud e dell’edge computing, il lancio del 5G, nonché la crescita dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati hanno determinato un cambiamento decisivo nel modo in cui le aziende operano e servono i propri clienti. Intel sta effettuando investimenti significativi e sta preparando attivamente i suoi partner a trarre vantaggio da queste opportunità data-centriche e a far crescere il loro business” spiega Eric Thompson, Intel General Manager of Global Partner Enablement

Perché Intel Partner Alliance è importante: Intel riconosce che le soluzioni per soddisfare le opportunità incentrate sui dati stanno diventando sempre più complesse e richiedono un livello molto maggiore di collaborazione a livello dell’ecosistema.

Con il lancio di Intel Partner Alliance, i membri troveranno nuovo valore aggiunto, come il matchmaking intelligente che li mette in contatto con i partner e le soluzioni su misura per le loro specifiche esigenze aziendali. Questo programma combina i vari programmi e ruoli dei partner in un unico ambito per facilitare la collaborazione e fornire soluzioni avanzate per favorire la crescita.

I vantaggi del programma Intel Partner Alliance includono:

Si rivolge a una più vasta tipologia di partner, come provider di servizi cloud, integratori di soluzioni e fornitori di software.

Maggiore attenzione alle soluzioni e alla collaborazione tra i partner.

Programma di formazione ottimizzato con percorsi specializzati.

Un programma unificato in grado di offrire nuovo valore e un’esperienza ottimizzata e semplificata.

Che cosa offre la nuova Intel Partner University

La creazione di soluzioni innovative incentrate sui dati richiede partner competenti, in particolare quelli specializzati nelle tecnologie avanzate fondamentali. Intel Partner University rappresenta una funzionalità chiave per consentire la crescita attraverso il nuovo programma.

La nuova piattaforma di formazione è già disponibile, in vista del lancio di Intel Partner Alliance, e offre un programma formativo all’avanguardia sui prodotti Intel con percorsi di apprendimento specializzati e corsi consigliati.

Intel Partner University offre una varietà di formati digitali, inclusi corsi di formazione dal vivo e on demand.

I principali vantaggi includono: