Gigaset GL590 è IL nuovo cellulare GSM Gigaset dedicato al pubblico senior e a tutti coloro che vogliono usare un apparecchio portatile per fare e ricevere telefonate facilmente

Gigaset ha lanciato un nuovo cellulare GSM dedicato al pubblico senior e a tutti coloro che vogliono usare un apparecchio portatile per fare e ricevere telefonate facilmente. Gigaset GL590 è un robusto apparecchio dal design a conchiglia, dual sim, con una batteria che vanta una durata di 550 ore in stand by e di oltre 10 ore in conversazione.

Il design a conchiglia nasce nel 1997. L’ispirazione per il suo design è venuta dal comunicatore di Star Trek che ha aperto la strada al primo cellulare a conchiglia nel mondo.

Un design rimasto di grande popolarità fino agli inizi del 2000, apparendo in molti film di Hollywood di quel periodo, come 8 millimetri con Nicolas Cage.

Oggi il design a conchiglia rinasce grazie a Gigaset e al suo nuovo modello GSM GL590.

Un design rivisitato e attualizzato per le esigenze di un pubblico, soprattutto senior, che non rinuncia alle opportunità della comunicazione mobile.

Gigaset ha avviato il design, l’ingegnerizzazione e la produzione di una serie di modelli sia di telefoni cordless sia di apparecchi GSM appositamente pensati per la popolazione senior.

Gigaset propone dunque al pubblico italiano un cellulare GSM particolarmente accurato, robusto e facile da utilizzare, il GL590.

Il cellulare a “clamshell” si distingue per la sua portabilità e sicurezza anche in tasca o in borsa e borsetta. Quando è chiuso infatti la tastiera è protetta e si evitano accidentali composizioni di numeri.

Quando aperto è particolarmente maneggevole, dotato di un grip sicuro e un look grigio canna di fucile molto accattivante.

Il Gigaset GL590 misura 109.4 x 58.0 x 18.8 mm (chiuso) e 206.0 x 58.0 x 12.0 mm (aperto).

I plus: visibilità, usabilità e audio di qualità

Il display da 2,8 pollici (7,3 cm di diagonale) è a colori in formato QVGA, 240px x 320px, ad alto contrasto.

I tasti di selezione sono ad isola, molto grandi e chiaramente definiti. La dimensione extra-large e la separazione uno dall’altro ne facilitano l’utilizzo. La retroilluminazione della tastiera migliora la leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Il volume della suoneria e delle chiamate può essere impostato su “molto alto”, garantendo agli utenti di sentire molto bene quando il telefono squilla e comprendere perfettamente e senza alcuna interferenza le conversazioni. Gigaset GL590 vanta anche una perfetta compatibilità con gli apparecchi acustici.

Una durata extralarge e una tastiera parlante

Esattamente come un telefono cordless, Gigaset GSM GL590 è veloce e facile da caricare.

Gigaset ha scelto di non utilizzare la modalità di ricarica attraverso il cavo collegato alla porta micro USB, in uso in molti apparecchi simili, perché poco maneggevole.

Si è optato per una ricarica più pratica con una stazione base di ricarica esterna.

GSM GL590 non ha bisogno di essere ricaricato molto spesso, la batteria offre infatti tempi di conversazione fino a 10 ore e una durata in stand by di circa 550 ore.

Il telefono è dotato una radio FM, della funzione sveglia, della calcolatrice, un’utile torcia, di vibrazione alla chiamata, Calendario, registratore e della tecnologia Bluetooth.

La memoria interna può essere aumentata di 32 GB con una scheda microSD, sufficienti per innumerevoli ore di ascolto di musica o audiolibri.

Il cellulare GL590 è dual SIM, monta dunque un doppio slot per due SIM card diverse.

Molto interessante anche la funzione della tastiera parlante, che ripete in audio vivavoce il numero digitato.

Un cellulare attento alla sicurezza

Sul retro del cellulare, ovvero sulla parte anteriore a cellulare chiuso, è posizionato un pulsante di colore arancione destinato all’SOS.

Premendolo ci si garantisce una rapida assistenza in caso di emergenza ed è quindi un elemento cruciale di sicurezza per una persona più in là con gli anni.

La funzione SOS permette di chiedere aiuto velocemente fino a 5 numeri preimpostati in caso di emergenza.

È sufficiente premere il pulsante e la funzione si attiverà in automatico chiamando il primo numero.

Nel caso non sia possibile raggiungere il primo numero, GL590 comporrà in automatico il successivo.

Ai 5 numeri predefiniti viene anche inviato un messaggio di testo di emergenza.

È anche possibile impostare il telefono in modo che venga attivato un forte segnale di allarme quando si preme il pulsante SOS in modo da attirare l’attenzione delle persone nelle immediate vicinanze.

Gigaset GL590 è dotato di 3 tasti di chiamata rapida con i quali chiamare con facilità i numeri che si usano più spesso. Possono essere collegati direttamente al numero di un proprio famigliare, al proprio medico o alla pubblica autorità, senza dover andare a cercare i numeri in rubrica.