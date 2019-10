Fabrizio Callery è il nuovo Sales Director di GFT Italia

Come Sales Director di GFT Fabrizio Callery si occuperà di coordinare le attività commerciali sui diversi mercati, consolidare e ampliare l’offerta, nonché rafforzare ed estendere le relazioni e la base clienti di GFT Italia, disegnando una strategia di lungo periodo, sinergica con le scelte operate dal Gruppo a livello globale

GFT Italia, partner tecnologico per la trasformazione digitale del settore finanziario, assicurativo e industriale, annuncia la nomina di Fabrizio Callery nel ruolo di Sales Director.

Callery ha maturato un’esperienza di oltre quindici anni nel settore IT e sviluppato un’ampia conoscenza e competenze specifiche nel mondo finance, iniziando il suo percorso professionale nella sede italiana del gruppo Sopra Steria, nel 2004, società in cui ha ricoperto diversi ruoli sul territorio nazionale, con crescente responsabilità. Dal 2013 è stato responsabile del mercato dei Financial Services in Italia, ottenendo grandi successi commerciali, ampliando e ammodernando l’offering e conquistando quote di mercato sempre più importanti.

Fabrizio Callery approda in GFT Italia a settembre 2019, assumendo l’incarico di Sales Director. Nella sua posizione, si occuperà di coordinare le attività commerciali sui diversi mercati, consolidare e ampliare l’offerta, nonché rafforzare ed estendere le relazioni e la base clienti di GFT Italia, disegnando una strategia di lungo periodo, sinergica con le scelte operate dal Gruppo a livello globale.

“Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di un Gruppo come GFT – commenta Fabrizio Callery, – una realtà internazionale in continua crescita, riconosciuta tra i principali player in grado di offrire capacità consulenziali, implementazione di soluzioni e servizi per la trasformazione digitale delle più importanti organizzazioni finanziarie e assicurative e anche più recentemente industriali.

In GFT si respira ogni giorno aria di innovazione e raccolgo con entusiasmo la sfida di collaborare con i nostri professionisti e partner per sviluppare progetti di successo sul territorio italiano, che siano in grado di fare la differenza e supportare concretamente i clienti nel processo di evoluzione del business. Sono sicuro che riusciremo ad ottenere costantemente nuovi brillanti risultati per GFT Italia.”