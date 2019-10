Zyxel scatena l’apprendimento digitale a scuola

La scuola diventa davvero digital con la tecnologia WiFi 6 degli Access Point Zyxel, che eliminano le interferenze in aula

È progettata per assolvere alle importanti richieste negli ambienti a elevata densità, come gli istituti scolastici la nuova serie di Access Point WiFi 6 Zyxel.

Soprattutto nelle classi numerose con 30-40 studenti, dove si registrano prestazioni della rete non ottimali, come per esempio i download lenti, il buffering video, perfino con un AP in ogni classe, c’è bisogno di una soluzione di rete che incrementi la capacità e superi le barriere tecnologiche.

La nuova serie AP WiFi 6 (11ax) di Zyxel, rappresentata dal modello AP WAX650S, è in grado di supportare un ampio numero di dispositivi simultaneamente e tenere lontane le interferenze dall’aula. WiFi 6, o wireless ad alta efficienza, è lo standard tecnologia wireless più recente, che offre velocità più elevate, maggiore capacità e latenza ridotta.

WiFi 6: la chiave per il futuro dell’apprendimento

Progettato con una nuova OFDMA e una tecnologia per il riutilizzo dello spazio (colore BSS) permette la connessione di più utenti all’AP di nuova generazione WAX650S contemporaneamente, senza saturare la banda a disposizione. Ciò si traduce in connessioni semplificate e WiFi più efficiente in modo da poter inviare più trasmissioni senza ritardi.

In un’aula, questo è fondamentale a garantire a tutti gli alunni/utenti accesso alla rete secondo le esigenze personali, dai programmi per l’apprendimento interattivo al download di materiale delle lezioni multimediali.

Fermo restando i numerosi vantaggi del nuovo standard WiFi 6, esistono problemi derivati da interferenze co-canale che vanno superati con gli AP: attraverso lo stesso canale si collega un elevato numero di dispositivi Wi-Fi. Questo risulta particolarmente critico in ambienti a elevata intensità, come le classi.

Zyxel ha progettato WAX650S con la tecnologia Smart Antenna che, unita all’uso della tecnologia per il riutilizzo dello spazio, aumenta le prestazioni della rete e supera le interferenze di rete in modo più efficace rispetto ad altri AP.

Così come l’antenna smart, l’AP WAX650S include il supporto ethernet a 5 Gb e il WiFi 6 standard a velocità multigiga per un wireless più veloce. Una radio dedicata alla scansione consente il monitoraggio continuo dei problemi della rete senza influire sulla qualità del Wi-Fi, mentre il design dell’hardware ottimizzato permette all’AP di affrontare meglio le sfide derivate dalle interferenze wireless.

La serie AP 11ax si integra anche con la soluzione NebulaFlex di Zyxel e viene fornita in bundle con una licenza del pacchetto PRO di un anno. Grazie all’integrazione con Nebula, i clienti possono scoprire tutti i vantaggi del cloud networking, gestendo i loro sistemi da remoto.

La soluzione Nebula offre pacchetti di licenze flessibili a seconda delle esigenze di budget. Per esempio, si può partire dalla licenza Free, per i clienti che vogliono iniziare a godersi i vantaggi offerti da Nebula gratuitamente. In alternativa il pacchetto Nebula Professional offre altre funzioni avanzate, come l’accesso a monitoraggio e report sullo stato del wireless, per diagnosticare lo stato del Wi-Fi e risolvere rapidamente i problemi.

L’opzione di abbonamento Life-Time elimina i costi di licenza continui, aiutando gli utilizzatori finali a mantenere la propria rete attiva e funzionante con un investimento una-tantum.

Come riferito in una nota ufficiale da Crowley Wu, VP di Networking SBU di Zyxel: “Le scuole stanno continuando a sfruttare le nuove tecnologie per coinvolgere i loro studenti e migliorare i metodi di insegnamento. Hanno bisogno di una soluzione dedicata, facile da usare per ridurre le interferenze del Wi-Fi e permettere a un grande numero di alunni di lavorare online. Con i nuovi Access Point WiFi 6 (11ax), i tempi di download lenti e il jitter della rete saranno un ricordo del passato, quindi scuole e alunni possono scatenare il loro potenziale digitale”.