Dynatrace è Pivotal ISV Partner of the Year per l’impatto positivo sui clienti

La software intelligence company ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per il supporto dato ai clienti Pivotal nel loro percorso di trasformazione digitale

Dynatrace, la software intelligence company, ha ricevuto il premio Pivotal ISV Partner of the Year per i risultati ottenuti sui clienti.

Annunciato durante la conferenza SpringOne Platform di Pivotal, Dynatrace è stata premiata per aver fornito una piattaforma di intelligence software che ha contribuito in modo significativo al successo dei clienti Pivotal. Insieme, Dynatrace e Pivotal stanno consentendo alle organizzazioni di tutto il mondo di accelerare la trasformazione digitale e fornire innovazione più velocemente e in modo più efficiente, realizzando ed eseguendo le loro applicazioni aziendali più importanti in un ambiente multi-cloud.

“Pivotal sta consentendo alle più grandi aziende del mondo di trasformare il modo in cui costruiscono e gestiscono le loro applicazioni software più importanti e Dynatrace è un partner importante nel realizzare questa trasformazione. La piattaforma di software intelligence Dynatraceaccelera la creazione e la migrazione di applicazioni aziendali eseguite sulla piattaforma pivotal fornendo risposte immediate a degradi nel servizio, anomalie nel comportamento e impatto dell’utente”, ha dichiarato Angus MacDonald, GM of Strategic Alliances & Technology Ecosystem di Pivotal. “Il riconoscimento Pivotal ISV Partner of the Year for Customer Impact premia Dynatrace per il supporto offerto ai clienti a utilizzare l’intelligenza artificiale e l’automazione per accelerare i cicli di sviluppo del software e la migrazione sul cloud”.