BB Tech Group a Bergamo per parlare del nuovo ruolo dei distributori IT

BB Tech Group organizza un business day per rivenditori e aziende in collaborazione con ROSENBERGER OSI, BUFFALO EUROPE, KASPERSKY, AFA SYSTEMS e la partecipazione di ATALANTA BERGAMASCA CALCIO

Come stanno cambiando le esigenze IT delle aziende in un’epoca tutta votata alla personalizzazione del servizio? Può un rivenditore IT anticipare la domanda e procurarsi le soluzioni adeguate sul territorio? Quali sono oggi le soluzioni e i servizi disponibili di fronte alla richiesta sempre maggiore di qualità, sicurezza, flessibilità, velocità ed economicità? Infine, può un Distributore cambiare il proprio modello di business scegliendo una strada “As-a-Service”?

A queste ed altre domande risponde l’evento “BAAS – BB Tech As-A-Service” organizzato da BB Tech Group, distributore europeo indipendente che opera a livello nazionale e internazionale offrendo soluzioni IT per il mercato enterprise.

L’evento è fissato per giovedì 14 novembre dalle 9.30 alle 16 presso il Centro Congressi di Bergamo, location ideale per il raggiungimento con i mezzi pubblici e privati, perfettamente attrezzata a ospitare i 100 partecipanti tra Rivenditori IT, System Integrator e Aziende pubbliche e private interessate a soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria. Lo Staff darà conferma della prenotazione.

L’evento è organizzato insieme ad alcuni Partner strategici: AFA Systems, Buffalo, Kaspersky, Rosenberger OSI. L’intervento di Atalanta Bergamasca Calcio testimonia il punto di vista di chi non appartiene al settore dell’Information&Communication Technology.

I relatori porteranno la visione del mercato, le esperienze e le soluzioni di brand noti a livello internazionale.

“Abbiamo voluto fortemente questo evento per mandare un messaggio di presenza al territorio – afferma Giampaolo Bombo, AD di BB Tech Group – Il mercato è in cambiamento continuo, per essere competitivi e non perdere business bisogna essere sempre pronti, sempre con le migliori soluzioni, sempre economicamente vantaggiosi, sempre innovativi, sempre con la massima qualità. BB Tech Group è un’azienda piccola ma dinamica ed esigente nella scelta dei brand, con cui instaura un rapporto di fiducia. Il rivenditore può assumere BB Tech Group come riferimento in cui trovare un partner per il suo business e non un fornitore qualunque”.

Il programma è un susseguirsi di scenari, testimonianze, soluzioni dei brand. Al termine della sessione mattutina verrà offerto un lunch e aperte un’area “experience” e un’area “networking” per incontri one-to-one. Le stesse aree saranno disponibili al termine della sessione pomeridiana, prevista per le 16. Gli ospiti potranno trattenersi fino alle 18.