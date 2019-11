TTG 1 NOVEMBRE 2019: Family Care per il benessere degli anziani

Nel TTG dell’1 novembre 2019 Openjobmetis, 3CX, Snom, Cambium Networks e SAP

TTG 1 NOVEMBRE 2019 – IN QUESTA EDIZIONE:

Nell’edizione del TTG dell’1 novembre 2019 Openjobmetis annuncia la nascita di Family Care,che offrirà servizi tecnologici per l’assistenza di anziani e persone non autosufficienti, 3CX racconta le ultime innovazioni della sua piattaforma di UC e Snom lancia a Smau i suoi prodotti di nuova generazione.

Cambium Networks a Sicurezza 2019 parlerà di”Infrastrutture wireless per la videosorveglianza nelle smart cities” e SAP registra un ottimo successo per SAP NOW.