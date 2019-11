Extreme Networks e Broadcom si alleano

Obiettivo della partnership: portare soluzioni avanzate ai clienti enterprise

Extreme Networks ha annunciato di aver selezionato le tecnologie di rete Broadcom per lo sviluppo del proprio portafoglio di prodotti per l’accesso, la periferia e la sede aziendale.

In qualità di fornitore preferito di Broadcom per le soluzioni di rete enterprise, Extreme offrirà a clienti e partner significativi vantaggi in termini di sicurezza, segmentazione, resilienza, policy, telemetria e prestazioni per i processi di trasformazione digitale basata sul cloud, con l’architettura dei campus più semplice, sicura e intelligente del settore.

Nello specifico, in base all’intesa:



I componenti Broadcom vengono utilizzati da moltissimi prodotti di rete, dai client alla periferia e al datacenter. Ogni anno Broadcom vende milioni di switch per reti aziendali, e fino a oggi ha fornito oltre 100 milioni di chip Wi-Fi 6 per telefoni cellulari e punti di accesso in ogni parte del mondo.

I futuri prodotti Extreme, dalla periferia della rete al datacenter, verranno sviluppati con chip Broadcom. Extreme, in quanto membro del programma di supporto e accesso rapido di Broadcom, avrà accesso prioritario a test, tecnologia e formazione Broadcom. Questo consentirà a Extreme di introdurre sul mercato soluzioni di rete di nuova generazione in anticipo sui concorrenti, con un importante vantaggio competitivo per clienti e partner.

Extreme è stata la prima a introdurre sul mercato gli access point Wi-Fi 6 basati su tecnologie Broadcom, che offrono una più alta velocità di upload e download e una maggiore copertura per le reti aziendali Wi-Fi basate sul cloud. Extreme vuole essere la prima anche nel caso delle soluzioni Wi-Fi a 6 GHz di nuova generazione basate su chipset Broadcom .

. La famiglia di circuiti integrati Broadcom Trident viene utilizzata dalle soluzioni ExtremeSwitching , per offrire le stesse funzionalità di telemetria usate dai maggiori fornitori di cloud iperscalabili. Queste funzionalità, unite all’analisi dei flussi Extreme, offrono a clienti e partner metriche migliori sulla salute e le prestazioni della rete.

Extreme e Broadcom stanno lavorando a un progetto di rete certificata per sedi aziendali, che sarà disponibile entro la fine dell'anno. Grazie a Extreme Elements, le aziende potranno adattare la loro rete agli obiettivi di business e godere della potenza dei prodotti Extreme con tecnologia Broadcom.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ed Meyercord, President e Chief Executive Officer di Extreme Networks: «I chip e l’ampia suite di soluzioni software Broadcom non sono secondi a nessuno nel settore del networking. Il fatto che Broadcom abbia scelto Extreme come fornitore di riferimento per i propri clienti aziendali parla in modo chiaro della qualità e della facilità d’uso delle nostre soluzioni basate sul cloud. Tutti i clienti aziendali dovrebbero tenerne conto».