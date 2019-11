Canon UVgel 460 certificato GREENGUARD Gold dall’ente UL Environment

L’accreditamento testimonia che le stampe realizzate con Colorado 1650 rispondono ai più elevati standard mondiali in termini di emissioni ridotte di composti organici volatili (COV)

L’inchiostro Canon UVgel 460, lanciato nel maggio del 2019 con la stampante roll-to-roll Colorado 1650, ha ricevuto la certificazione GREENGUARD Gold dell’ente UL Environment, leader mondiale nel campo della sicurezza.

Le applicazioni realizzate con l’inchiostro Canon UVgel 460 sono estremamente sicure e per questo ideali per l’uso in ambienti interni come scuole e strutture sanitarie, in cui soprattutto bambini e adulti più fragili devono trattenersi a lungo.

L’inchiostro si dilata fino all’85%, dimostrando tutta la sua flessibilità, l’ideale per tessuti autoadesivi in vinile e poliestere. È una caratteristica preziosa per tutte le installazioni da piegare, avvolgere o incurvare: tele, insegnistica su supporti mobili, elementi grafici con illuminazione anteriore o posteriore, arredi come rivestimenti flessibili da parete e applicazioni per ambienti esterni, tra cui elementi grafici per veicoli.

L’inchiostro Canon UVgel 356 per la stampante Colorado 1640 ha ottenuto la certificazione GREENGUARD Gold nel 2017: entrambi i prodotti della famiglia Colorado, quindi, rispondono ai più accreditati standard ambientali. La tecnologia UVgel vanta inoltre certificazioni garantite del calibro di AgBB, ASTM di tipo II, Certificato A+ e Centexbel.