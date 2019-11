Insight è Microsoft Azure Expert MSP

La certificazione conferma le capacità di trasformazione digitale end-to-end del player statunitense

Insight, realtà specializzata nella fornitura di soluzioni tecnologiche e nella consulenza per la gestione di contratti IT complessi, ha ottenuto lo status di “Microsoft Azure Expert Managed Services Provider (MSP)”. La certificazione testimonia come Insight sia in grado di garantire una reale competenza nella valutazione, migrazione, costruzione, implementazione, ottimizzazione e gestione delle soluzioni aziendali basate su Azure.

Il riconoscimento come Azure Expert MSP certifica la capacità di Insight di gestire ogni aspetto delle moderne soluzioni cloud integrate. In particolare, Insight si conferma come super integratore di soluzioni dotato dell’esperienza, degli strumenti e della capacità di automazione necessarie per ottenere velocità, adattabilità e risparmio sui costi e raggiungere qualsiasi obiettivo di trasformazione IT.

Insight, grazie a oltre 1.000 ingegneri, sviluppatori e consulenti tecnici specializzati su Azure e più di 1.500 professionisti dei servizi, è in grado di gestire più di 3.000 certificazioni tecniche combinate. I consulenti Insight progettano, mettono a punto, implementano e gestiscono soluzioni innovative basate su Azure in diversi ambiti di applicazione: dall’engagement dei clienti, alla produttività dei dipendenti, dal miglioramento dei prodotti all’ottimizzazione delle operazioni.

Il cloud di Microsoft ha un ruolo chiave nel business di Insight

Insight conta 14 competenze Microsoft Gold e Silver relative a sviluppo di applicazioni, gestione di cloud e data center e ottimizzazione della mobilità della forza lavoro. Azure gioca un ruolo chiave in ognuna delle quattro aree in cui Insight opera, vale a dire: Digital Innovation, Cloud + Data Centre Transformation, Connected workforce e Supply Chain Optimization.

Come riferito in una nota ufficiale da Ken Lamneck, presidente e CEO di Insight: «Il cloud è un ponte verso le tecnologie all’avanguardia, e Microsoft Azure offre la flessibilità e la scala dimensionale che le aziende richiedono per gestire i carichi di lavoro in modo più intelligente e promuovere il proprio business. Crediamo di aver conquistato una posizione unica come motore di cambiamento in tutti gli aspetti legati alla trasformazione digitale in corso. Ottenere la certificazione come Azure Expert MSP conferma che i nostri clienti possono essere certi di lavorare a fianco di un partner che Microsoft considera tra i suoi fornitori di soluzioni più capaci a livello mondiale».

Per Gavriella Schuster, vicepresidente One Commercial Partner di Microsoft: «L’approccio end-to-end di Insight alla trasformazione del cloud consente alle aziende di ottenere il massimo ritorno dagli investimenti in persone, processi e tecnologia. La conoscenza, l’ampiezza del servizio offerto e l’esperienza di Insight nelle attività di deployment su Azure soddisfano gli elevati standard che ci aspettiamo dagli MSP Azure Expert».