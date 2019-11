AVM si prepara a SICUREZZA 2019

Dal 13 al 15 novembre, presso il Padiglione 7 – Stand R16 di Fiera Milano Rho, saranno esposte tutte le soluzioni top di gamma targate FRITZ!

Le soluzioni top di gamma di AVM targate FRITZ! per integrare sistemi di sicurezza o videosorveglianza e garantire la gestione e l’assistenza da remoto con qualunque tipo di connessione saranno in scena a SICUREZZA 2019.

L’evento, in programma dal 13 al 15 novembre, presso Fiera Milano Rho, vedranno il produttore tedesco impegnato al Padiglione 7 – Stand R16 per approfondimenti e demo per illustrare nel dettaglio le principali funzionalità e caratteristiche tecniche dei suoi prodotti.

Dalle telefonate, alla condivisione di file, dalla configurazione delle connessioni wireless alla navigazione in rete, tutte le soluzioni AVM – dai router ai ripetitori wireless, dalle prese intelligenti fino ai telefoni cordless – sono in grado di garantire il massimo in termini di sicurezza e gestione della business continuity delle aziende.

Inoltre, i visitatori business potranno scoprire il nuovo programma di Partnership – AVM Premium Partner Program – e le opportunità di collaborazione che l’azienda ha pensato per tutti i professionisti del settore.

Presso lo stand AVM sarà, infine, disponibile anche una demo live in collaborazione con S.A.I.T. Elettronica, azienda specializzata nel settore della sicurezza e dei sistemi antintrusione e videosorveglianza di ultima generazione, che mostrerà alcune soluzioni di Security applicate ai prodotti AVM con gestione di Backup e Balance di multi connessioni.