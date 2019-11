ArrowSphere: disponibile la nuova versione della piattaforma di Arrow

Arrow Electronics annuncia la nuova versione della piattaforma cloud multi-tier ArrowSphere

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, ha migliorato la propria piattaforma cloud multi-tier ArrowSphere.

Le novità

Le nuove funzionalità di ArrowSphere, che si è affermata come piattaforma di riferimento per il cloud, consentono ai partner di canale di creare soluzioni multi-vendor su misura per i propri clienti. I miglioramenti significativi apportati riguardano il design, le funzionalità e l’user experience, in aggiunta a una serie di nuove opzioni, tra cui:

• un ampio catalogo con oltre 25.000 soluzioni offerte a livello mondiale

• modalità di ricerca supportata da funzionalità di AI per la gestione delle sottoscrizioni

• la possibilità di visualizzare le soluzioni più richieste acquistate dai rivenditori del singolo paese

• un catalogo intelligente in cui è possibile filtrare per fornitore, categoria prodotto, componenti aggiuntive, versione di prova o categoria cliente

• un motore che suggerisce al rivenditore offerte complementari per la creazione di soluzioni cloud.

“Avevamo già una buona base clienti e raggiunto un grande impatto nell’ambito del cloud pubblico, ma con la disponibilità di ArrowSphere siamo pronti ad incrementare il nostro business nel cloud a livelli ancora più significativi”, ha affermato Nick Benham, senior partner manager di SCC. “I nostri clienti stanno acquisendo l’esperienza per poter offrire da soli le soluzioni personalizzate che si aspettano e stiamo assistendo a una maggiore fidelizzazione dei contatti. Le informazioni e le intuizioni più approfondite che riceviamo ci consentono, di conseguenza, di pianificare le attività future e di allineare i nostri budget”.

“Abbiamo sviluppato ArrowSphere oltre otto anni fa con l’intenzione di creare una piattaforma innovativa per il cloud, attraverso la quale gli operatori di canale potessero accedere facilmente ai prodotti cloud dei nostri vendor e creare soluzioni complete per i loro clienti finali”, ha affermato Sean Kerins, global president della divisione enterprise computing solutions di Arrow.