IRISmart Security per estrarre i dati dai documenti d’indentità in un clic

IRISmart Security è il nuovo software di IRIS ideale per estrarre i dati contenuti nei passaporti e carte d’identità

IRIS (Gruppo Canon), specialista nella gestione dell’informazione, lancia il nuovo IRISmart Security, un software pensato e sviluppato per semplificare e mettere in sicurezza i dati dei clienti nei settori in cui la registrazione e l’accoglienza sono centrali: dagli ospiti del settore turistico (hotel, campeggi, alberghi…), alle agenzie di noleggio auto, ai centri medici, ecc.

IRISmart Security: il software ideale per il settore dell’ospitalità e del turismo

IRISmart Security è compatibile con l’insieme degli scanner TWAIN ed è stato concepito per accelerare e migliorare i processi di registrazione di nuovi clienti. Le catene alberghiere, le agenzie di noleggio auto, i centri vacanze, i campeggi, ecc., troveranno in questo software un vero e proprio alleato in grado di estrarre i dati personali dei loro clienti, partendo dalla scansione dei loro documenti d’identità.

Questo software integra il premiato motore OCR di IRIS (riconoscimento ottico dei caratteri), che rende il testo scansionato editabile e gestibile in oltre 130 lingue.

Facilissimo da utilizzare, IRISmart Security estrae i dati contenuti dai documenti con un semplice clic, grazie al riconoscimento della banda MRZ. Una volta estratti i dati, questi saranno uniformati in un file facilmente archiviabile ed esportabile che consentirà di ottenere un sistema di autentificazione e gestione affidabili in ambienti semplici e conosciuti: conversione in PDF, Word, Excel.

IRIScan Desk 5 e IRISmart Security l’integrazione per aumentare produttività ed efficacia

Con l’obiettivo di offrire maggiore efficacia, IRIS ha scelto di integrare alla gamma di scanner IRIScan Desk, il software IRISmart Security, realizzando così due nuove soluzioni complete per il mondo professionale: IRIScan Desk 5 Security e IRIScan Desk Pro 5 Security.

Questi due nuovissimi scanner-lampada alimentati da USB, semplificano la raccolta dei dati contenuti nei documenti d’identità, grazie alla loro acquisizione immediata; i documenti appoggiati anche alla rinfusa sotto lo spettro visivo dello scanner-lampada saranno, infatti, scansionati in mezzo secondo e resi disponibili per l’estrazione e la gestione dei dati di cui si ha bisogno. Le procedure di registrazione e di check-in saranno in questo modo più rapide e semplici, semplificando il lavoro dei receptionist e riducendo il tempo di attesa degli ospiti.