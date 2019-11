Tech Data cresce in tutte le aree geografiche

Performance eccezionali per il VAD nel secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2020 in corso

Tech Data ha annunciato i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2020. Stando a quanto reso noto, si tratta di una performance eccezionale caratterizzata da un ampio miglioramento in tutte le aree geografiche in cui il VAD è presente.

Nello specifico, secondo quanto riferito in una nota ufficiale da Rich Hume, chief executive officer di Tech Data: «Una domanda dal mercato stabile, combinata con una forte esecuzione da parte dei nostri team, ha portato a una serie di risultati chiave, tra cui: solida crescita delle vendite in valuta costante, crescita a doppia cifra del reddito operativo e degli utili per azione, flusso di cassa positivo e un ritorno sul capitale investito leader del settore. Abbiamo raggiunto tutto ciò continuando a far progredire la nostra strategia, investendo per il futuro e restituendo liquidità ai nostri azionisti sotto forma di riacquisto di azioni. L’autorizzazione del Board di un riacquisto di azioni aggiuntive di 200 milioni di dollari riflette la nostra continua fiducia nelle nostre attività e l’impegno a creare valore per i nostri azionisti».