Tutto il buono del Lenovo Accelerate’19

La terza edizione del roadshow europeo di Lenovo si è svolta a Milano all’insegna di Smarter Device, Smarter Workplace, Smarter Business

Lenovo ha presentato in occasione della tappa italiana dell’ormai tradizionale roadshow autunnale la sua visione Smarter Technology for All.

L’approccio, basato su tre pilastri portanti – Smart IoT, Smart Infrastructure e Smart Vertical – ha l’obiettivo di portare a tutti le tecnologie intelligenti che rivoluzioneranno il modo di fare business e lavorare.

Nel contesto dell’industry 4.0, i professionisti di oggi svolgono già numerosi lavori che 10 anni fa non esistevano in ambito digitale, virtuale ingegneristico e nella progettazione. Analizzando le tendenze future, il World Economic Forum stima che nel 2022 le tecnologie legate alla realtà virtuale e aumentata saranno adottate da circa il 60% delle imprese, con una sempre maggiore integrazione fra il lavoro svolto dalle persone e quello svolto dalle macchine e investimenti di 8.000 miliardi di dollari in nuove tecnologie di digital transformation da qui al 2022.

Le tecnologie abilitanti di questa rivoluzione saranno: 5G e IoT, AI e machine learning, AR/VR, computer vision, analisi dei big data e tecnologia cloud.

Per concretizzare questa strategia e trasferirla al mercato, Lenovo ha implementato la propria vision in ambito business: “Smarter Device, Smarter Workplace, Smarter Business”. Un approccio innovativo alle tecnologie che permette di realizzare una società digitale più efficiente, più sostenibile, più affidabile. Si tratta di una visione del futuro basata sull’attenzione di Lenovo verso le tecnologie smarter IoT, infrastrutture e industrie verticali. In questa visione, fondamentale è l’impegno verso la Diversity e l’Inclusion, perché l’innovazione sia accessibile a tutti senza distinzioni. Tra le famiglie di prodotti e le soluzioni che concretizzano questa visione, ad Accelerate’19 il pubblico ha potuto prendere visione l’intera nuova offerta di Lenovo, tra cui ThinkReality.

AR e VR in ambito business

Creato nel contesto dell’iniziativa smart business di Lenovo, il sub-brand ThinkReality viene lanciato per portare alle aziende un approccio basato su soluzioni che comprende sia software sia hardware. È progettato per aiutare i professionisti a utilizzare applicazioni di AR per ricevere assistenza, ridurre i tempi delle riparazioni, eliminare gli errori, snellire i flussi di lavoro complessi, migliorare la qualità dei corsi di aggiornamento, collaborare e contenere i costi.

La piattaforma ThinkReality consente agli utenti di evidenziare, interagire e collaborare con contenuti e informazioni in 3D nel mondo reale, migliorando l’efficienza e la consapevolezza del contesto. La piattaforma è indipendente dal dispositivo e dal cloud, e in questo modo è facile per gli utenti professionali adottare e gestire applicazioni software di AR e VR su molteplici sistemi operativi, servizi cloud e dispositivi quali il nuovo ThinkReality A6.

ThinkReality A6 è il primo dispositivo reso disponibile nel portfolio di soluzioni ThinkReality. Si tratta di un visore mobile, leggero, con uno schermo heads-up che ne consente l’utilizzo a mani libere; può essere utilizzato per installare soluzioni AR dalle più semplici alle più complesse per quelle imprese che desiderano migliorare la produttività della loro forza lavoro. Con un peso di 380g, un angolo di campo visivo di 40 gradi e una risoluzione di 1080p per occhio, l’A6 è uno dei visori di AR completi più leggeri della sua categoria. Grazie a un processore Qualcomm Snapdragon 845 SOC in ambiente operativo Android compute box, il visore ThinkReality A6 con ottica fornita da Lumus in una VPU (Visual Processing Unit) Intel Movdius, è anche uno dei più potenti.

L’ecosistema ThinkIoT: soluzioni IoT end-to-end

In linea con la sua tradizione di fornire PC e hardware innovativi, Lenovo continua sul suo percorso volto a rendere il business più intelligente aggiungendo soluzioni quali l’ecosistema ThinkIoT. Si tratta di un dispositivo IoT che cattura informazioni dalle azioni ripetute che avvengono all’interno di un certo ambiente e poi analizza i dati per accrescere l’efficienza dei flussi di lavoro e ottimizzare le prestazioni.

Il portfolio di ThinkIoT comprende potenti dispositivi di edge computing quali ThinkCentre Tiny e il nuovissimo ThinkCentre Nano IoT, l’EPC300 e una quantità di sensori, comprese smart camera, illuminazione abilitata dal movimento, dispositivi di riconoscimento facciale e il registratore di cassa abilitato da machine vision – in grado di rilevare e indirizzare le informazioni in maniera rapida per consentire di prendere decisioni informatiche alla periferia dei sistemi, ad esempio nei magazzini o nelle showroom.

Dalla consultazione all’installazione dei dispositivi, dall’abilitare i lavoratori a nuove competenze all’abilitazione di analisi predittive, le complesse interconnessioni fra servizi, software e dispositivi sono orchestrate dai creatori di soluzioni di Lenovo per migliorare il business dei clienti aziendali. Si pensi ad esempio a un medico che utilizza un visore AR per analizzare un referto di diagnostica per immagini salvato nel cloud, o il responsabile di un magazzino assistito da una videocamera con sensore in grado di valutare in 200 millisecondi se un pacchetto è caricato sul pallet corretto grazie al QR-code sull’etichetta, il tutto reso possibile dalla soluzione di automazione dei magazzini di ThinkIoT.

Altrettanto importante per il mercato retail è il prototipo di cassa automatizzata basata su computer vision, attualmente in fase di collaudo presso il campus di Lenovo a Pechino. Le imprese retail che desiderano ridurre le code in cassa ed evitare errori nelle indicazioni di prezzo utilizzeranno presto tecnologie di riconoscimento degli oggetti alle casse automatiche. Con una camera integrata, processor e sensori, questa soluzione di smart retail del futuro consente ai clienti di scansire tutti i loro acquisti in un singolo passaggio, eliminando la necessità di leggere ogni singolo codice a barre; inoltre pesa gli acquisti fornendo feedback ai fornitori e consente di pagare con portafogli virtuali.

ThinkCentre Nano e Nano IoT

Progettato per fornire elevate prestazioni in un formato ultra portatile, ThinkCentre M90n è il PC per uso professionale più compatto al mondo. I diversi modelli hanno dimensioni pari a un terzo rispetto al ThinkCentre Tiny e consentono risparmi energetici del 30% paragonati ai desktop tradizionali. Queste caratteristiche li rendono perfetti per essere installati in luoghi dove lo spazio è limitato, ad esempio i call center.

Con il formato più piccolo disponibile sul mercato, ThinkCentre M90n-1 Nano può essere installato praticamente ovunque, dietro a un monitor, sotto una scrivania o su uno scaffale, limitando gli ingombri negli ambienti di lavoro dove le postazioni sono condivise. ThinkCentre Nano può essere alimentato da un monitor compatibile USB Type-C monitor o un dock Type-C, fornendo ricche possibilità I/O per qualsiasi esigenza di business.

Costruito per essere energeticamente efficiente e particolarmente silenzioso grazie all’assenza di ventilatori, il ThinkCentre M90n-1 Nano IoT ha una gamma termica ampia (0-50 °C) ed è progettato per funzionare in ambienti dove sono presenti vibrazioni e temperature elevate come gli impianti di produzione manifatturiera. Come gateway IoT sicura, il ThinkCentre Nano IoT è progettato per fornire potenza di calcolo e sicurezza per i dispositivi IoT presenti nell’ambiente e che richiedono risposta in tempo reale al bordo della rete. Il Nano IoT aumenta la risposta e l’affidabilità consentendo il trasferimento rapido di informazioni tra le periferiche IoT, i sensori e i dispositivi connessi, anche negli ambienti più difficili. La I/O Box di espansione consente di supportare porte e periferiche aggiuntive, in modo da risponde alle esigenze di altri dispositivi edge.

Come riferito in una nota ufficiale da Emanuele Baldi, Country General Manager di Lenovo per l’Italia: «Siamo all’inizio di un’era di Intelligent Transformation, vogliamo essere protagonisti della quarta rivoluzione industriale e portare a tutti le tecnologie più intelligenti. La strategia che ci consente di consolidare la nostra posizione di leader nel mercato grazie a una crescita sostenibile si basa su un’offerta di dispositivi smart, un business data center solido e diversificato e investimenti nelle tecnologie del futuro. La nostra offerta nasce da un costante ascolto dei nostri clienti e partner, che ci consente di sviluppare prodotti che si adattano alle necessità dei settori, delle aziende e delle persone. Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente e l’esperienza della tecnologia, Lenovo è in grado di dare ai suoi clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per affrontare le loro sfide di business».