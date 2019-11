Schneider Electric lancia un nuovo UPS trifase per disponibilità ed efficienza eccezionali

Galaxy VS con moduli batteria interni smart è l’ultimo nato in casa Schneider Electric

Schneider Electric, specialista nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta una nuova versione dell’UPS trifase Galaxy VS con moduli batteria interni “intelligenti”. Questa soluzione ad alta efficienza, modulare, facile da implementare, è stata pensata per soddisfare i requisiti di alimentazione elettrica critica in ambito IT, industriale e commerciale.

Il nuovo UPS

Il nuovo Galaxy VS 10-50 kW con moduli batterie interni e architettura modulare migliora la disponibilità con più flessibilità ed efficacia di monitoraggio; dispone di stringhe batteria ridondanti e auto configuranti. Esso, inoltre, riduce i rischi assicurando che i carichi critici siano sempre protetti, con tempi di autonomia elevati e batteria ridondante. Le batterie sono integrate all’interno dell’UPS, quindi il prodotto ha un ingombro ridotto che lo rende la soluzione ideale per l’Edge Computing e le infrastrutture critiche.

A seconda dei requisiti di potenza e dell’autonomia richiesta, sono disponibili due opzioni di armadio che offrono 10-50 kW (400 V), 10-25 kW (208 V) e 20-50 kW (480 V). Il servizio di avvio è incluso per garantire prestazioni, qualità e massima sicurezza del sistema. Galaxy TM VS è stato introdotto per la prima volta nell’aprile 2019 con batterie in armadio separato nelle taglie 20-100 kW (400 V / 480 V) e 10-50 kW (208 V).

I vantaggi aggiuntivi di Galaxy VS includono: