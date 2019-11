Ricoh si aggiudica il premio BLI PaceSetter per la semplicità di utilizzo

Ricoh ha ottenuto questo riconoscimento da parte di Keypoint Intelligence – Buyers Lab grazie ai multifunzione A4 per gruppi di lavoro di medie dimensioni che introducono nelle aziende un nuovo modo di lavorare

Keypoint Intelligence – Buyers Lab, organizzazione indipendente che valuta le soluzioni hardware e software per il document imaging, ha assegnato a Ricoh il premio Ease of Use: A4 Mid-Size Workgroup grazie all’innovazione offerta dalla serie di multifunzione intelligenti IM C.

Queste soluzioni sono dotate di Smart Operation Panel, un pannello touch personalizzabile con numerose app che semplificano i processi e i flussi di lavoro.

I dispositivi intelligenti si interfacciano con la piattaforma Ricoh Always Current Technology accedendo in maniera automatica ad aggiornamenti e funzionalità aggiuntive. Le tecnologie garantiscono quindi ambienti di lavoro smart e flessibili.

Keypoint Intelligence – Buyers Lab ha selezionato Ricoh anche per la sua capacità di far evolvere l’ecosistema dei multifunzione per rispondere alle nuove esigenze delle aziende. Gli analisti di Keypoint Intelligence hanno condotto test approfonditi per analizzare la semplicità di utilizzo dei multifunzione indirizzati a gruppi di lavoro di medie dimensioni. Tra gli aspetti presi in considerazione vi sono le funzionalità di stampa, copia, scansione, il pannello di controllo e le attività di manutenzione di routine.

Kaitlin Shaw, Senior Editor of Printer/MFP Analysis di Keypoint Intelligence, commenta: “Per le aziende è fondamentale poter disporre di tecnologie user-friendly. Dispositivi complessi da utilizzare causano inutili perdite di tempo e cali di produttività. Insieme all’affidabilità, la semplicità di utilizzo è la principale caratteristica per riuscire a migliorare i processi e la gestione delle informazioni. Ricoh si è distinta dalla concorrenza grazie all’offerta di multifunzione A4 per gruppi di lavoro di medie dimensioni. Le soluzioni Ricoh sono risultate essere le più semplici da utilizzare tra quelle prese in considerazione”.

Harald List, Head of Marketing, MFP Department di Ricoh Europe, aggiunge: “Negli ambienti di lavoro digitali le informazioni devono essere disponibili quando necessario, senza che ne venga compromessa la sicurezza. Il riconoscimento che abbiamo ricevuto attesta la nostra expertise e la nostra capacità di innovare la gestione delle informazioni”.