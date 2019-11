Toshiba punta al mondo della videosorveglianza

L’azienda partecipa a SiCUREZZA con una serie di soluzioni dedicate al mondo del Surveillance

Sarà un’edizione all’insegna delle proposte dedicate al mondo della videosorveglianza, quella a cui si prepara Toshiba Electronics Europe che, dal 13 al 15 novembre, presso il Padiglione 5 – Stand M14, a Fiera Milano Rho, esporrà in occasione di SiCUREZZA, la sua offerta per il mondo del Surveillance.

Per un mercato sempre più in crescita, data la grande domanda di soluzioni di storage per questo ambito, Toshiba ha pronte V300 Video Streaming Hard Drive ed S300 Surveillance Hard Drive, gli hard disk di Toshiba da 3,5” pensati e progettati per soddisfare i requisiti specifici e gli standard del settore come l’operatività 24/7, la resistenza fisica e le ampie capacità di memoria necessarie per resistere all’enorme flusso di dati al fine di offrire un’archiviazione affidabile.

V300 è la serie entry-level di Toshiba per la videosorveglianza. Supporta fino a sedici videocamere HD e volumi di dati non superiori a 72 TB all’anno. Mentre le capacità tra 500 GB e 3 TB sono adatte per l’elaborazione video su PC, decoder, ricevitori via cavo, DVR e sistemi NVR, nonché soluzioni di videosorveglianza con azionamenti individuali. Questi hard disk sono progettati per garantire basse emissioni di calore e possono essere utilizzati con temperature comprese tra 0 e 65° C, grazie alla velocità di rotazione inferiore a 6.000 giri/min.

S300, invece, fa parte della serie pensata per il settore della sorveglianza e comprende sensori RV aggiuntivi e una capacità totale di scrittura dei dati compresa tra 110 e 180TB, a seconda del modello. Gli hard disk di questa serie possono essere utilizzati in un ampio intervallo di temperatura da 0 a 70° C e godono di una garanzia del produttore più lunga. Sono disponibili con capacità da 4 a 10 TB e grazie ad algoritmi di caching ottimizzati per l’uso in sistemi di sorveglianza più grandi e una velocità di rotazione di 7.200 rpm (da 6 TB), possono supportare sistemi con fino a 64 telecamere.

Come riferito in una nota ufficiale da André Grabon, Product Manager Surveillance & NAS, Business Development, HDD Business Unit di Toshiba: «Il mercato della videosorveglianza mostra interessanti segni di crescita e per questa ragione Toshiba, uno dei produttori leader del settore HDD in diversi Paesi e, in particolare nella categoria delle unità client, punta ad ampliare la presenza nel mercato italiano della videosorveglianza, non solo sostenendo e mantenendo un rapporto più stretto con i principali player, ma anche dimostrando di avere soluzioni di alta qualità pensate proprio per questo tipo di sistemi. La partecipazione a SiCUREZZA è quindi un’occasione per presidiare il territorio e far conoscere ancor di più il nostro impegno e le nostre soluzioni agli addetti ai lavori».