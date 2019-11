A Sicurezza 2019 anche l’intero “sistema D-Link”

Il vendor sarà a Rho Fiera Milano con le ultime linee di switch industriali, access point e videocamere di sorveglianza professionale

D-Link ha annunciato che parteciperà all’edizione 2019 di Sicurezza, di scena presso Rho Fiera Milano da domani fino al 15 novembre.

Per l’azienda che da oltre 30 anni progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate per Reti LAN, Switching, Wireless, Videosorveglianza, Storage e Smart Home, sarà l’occasione per presentare le ultime novità per il mercato italiano e i servizi dedicati agli installatori e partner.

Un posto di rilievo allo stand B09-11, presso il Padiglione 6, nello Smart Building EXPO, sarà sicuramente destinato a Nuclias, la soluzione di D-Link per la gestione della rete per le PMI. Si tratta di una tecnologia che offre configurazione remota, gestione automatizzata e monitoraggio in movimento di nuovi dispositivi e meno recenti, inclusi access point, switch gestiti e smart switch.

Oltre alle soluzioni Nuclias, in fiera saranno esposti i nuovi switch industriali: gli switch gestiti DIS-200G-12S (nella foto) e i nuovi switch gestiti PoE DIS-200G-12PS progettati appositamente per operare senza problemi in una vasta gamma di ambienti industriali, anche a temperature estreme (-40° e +75°) senza parti mobili interne così da ridurre il ricorso all’assistenza. L’alloggiamento robusto senza ventola è stato ottimizzato per agevolare il trasferimento del calore e gli switch DIS godono di una garanzia della durata di 5 anni.

Tra le videocamere di sicurezza l’accento sarà invece posto sulla nuova telecamera panoramica Fisheye Vigilance da 5 megapixel (DCS-4625), dotata di nuove e innovative caratteristiche per garantire la sicurezza 24/7 di aziende e grandi aree, grazie alla copertura a 360° e al sensore ad alta risoluzione con sistema per la correzione della distorsione dell’immagine

Come sottolineato in una nota dalla stessa azienda, Sicurezza rappresenta l’appuntamento più importante del settore a livello nazionale ed è l’occasione per presentare ai clienti e partner le novità di prodotto e soprattutto l’affidabilità del “sistema D-Link”, che è pensato per supportare i partner nella progettazione nell’installazione fornendo formazione certificata e momenti di aggiornamento periodici, ponendo sempre attenzione alle esigenze dei partner di canale, dei distributori e degli installatori, con l’obiettivo di creare valore e competenza per il cliente finale.