Nuovo Partner Program per F5

Il nuovo Channel Partner Program di F5 vuole essere un supporto ai partner per crescere nei software e nei servizi

F5 Networks, specialista nei servizi di delivery e sicurezza delle applicazioni, annuncia F5 Unity+, un programma di Canale innovativo pensato per generale una crescita del valore a lungo termine per i propri Partner.

Unity+ incrementa le opportunità e gli incentivi per i Partner, che possono cogliere nuovi flussi di entrate e promuove una collaborazione più stretta con l’azienda per aiutare i clienti nei processi di trasformazione tecnologica.

Riconoscendo da sempre l’importanza dei Partner per la propria strategia di crescita, il programma di F5 si basa sul successo a lungo termine e l’affidabilità del suo primo programma di Canale, Unity, e vuole offrire ai Partner nuove vie per accelerare ulteriormente la redditività, attraverso una maggiore flessibilità ottenuta con attività di go-to-market congiunte.

“La trasformazione digitale tocca tutti i nostri clienti e questo sta cambiando il modo in cui vogliono acquisire e utilizzare la tecnologia. In tale contesto, i Partner sono fondamentali per offrire una customer experience di livello superiore”, afferma Colleen McMillan, Vice President of Global Channel Sales di F5. “Unity+ è pensato per essere flessibile, semplice e remunerativo, offrendo i livelli di differenziazione e i vantaggi di cui i Partner hanno bisogno per far crescere il proprio business sfruttando il nostro portfolio di soluzioni e servizi applicativi”.

Unity+ è stato specificamente progettato per fare fronte all’evoluzione del mercato, di F5 e dei modelli di business dei Partner. Il programma mira a incrementare la redditività dei Partner, espandendosi oltre i tradizionali incentivi alle vendite e premiando i Partner che investono nelle nuove aree strategiche di focalizzazione, basandosi sull’investimento di F5 nel field, su nuovi strumenti a disposizione dei Partner e su nuove opportunità modulabili di formazione e certificazione.

Il nuovo Partner program di F5 offre ai Partner attuali e potenziali un percorso chiaro verso il successo nel soddisfare i clienti con il portafoglio di prodotti best in class di F5. I Partner ottengono la flessibilità di cui hanno bisogno per offrire le soluzioni di F5 nel modo che meglio soddisfa le esigenze dei propri clienti, e possono inoltre allinearsi al modello di transazione che meglio si adatta al loro core business. I Partner del programma Unity+ continueranno a trarre vantaggio dai benefit di primo livello, come incentivi e rebate, accesso ai fondi per lo sviluppo del mercato, allineamento con i team di vendita di canale in-field e servizi di supporto.

“I nostri Partner sono fondamentali per tutto ciò che facciamo e svolgono un ruolo cruciale per la strategia di crescita complessiva di F5”, conclude McMillan. “Unity+ dimostra il nostro impegno nei confronti del Canale. Non si tratta di un investimento una tantum, ma di uno sforzo continuo per garantire il successo reciproco attraverso relazioni collaborative uniche nel loro genere e una migliore esperienza”.

Gli aggiornamenti del nuovo programma di Canale entreranno in vigore nel corso dell’anno fiscale 2020 ed evolveranno negli anni grazie alla capacità di F5 e dei suoi Partner di sviluppare nuove rotte per commercializzare e implementare nuovi strumenti di vendita e marketing. I Partner manterranno il proprio status rispetto all’anno fiscale 2019, ma inizieranno a ottenere la qualifica per l’anno fiscale 2021 sulla base dei nuovi requisiti di Unity+.