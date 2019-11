NEC è a Smart Building Expo 2019

Presso Fiera Milano Rho, fino al 15 novembre, mostrerà tutte le soluzioni smart per infrastrutture, mobilità e sicurezza

Dal 13 al 15 novembre NEC partecipa a Smart Building Expo 2019, la fiera dell’integrazione che quest’anno torna Fiera Milano Rho, sempre in abbinamento a Sicurezza, storico appuntamento per il mercato di settore, che quest’anno giunge alla sua 20ma edizione.

Per NEC, presente lo Stand B03/C02, nel Padiglione 6, è l’occasione per mostrare ai visitatori una serie di avanzate soluzioni.

Tra queste, il software di gestione dei flussi video interamente basato su protocolli di rete, Hiperwall versione 6, che garantisce versatilità e scalabilità dalle control room più semplici, a quelle più esigenti.

In Fiera NEC ha portato anche NEC InfinityBoard 2.1, la soluzione display rivoluzionaria per riunioni, presentazioni, conferenze e collaboration, ponendo al centro del suo Stand il tavolo touch-screen da 65” V654PCAP con un’avanzatissima soluzione per collaboration e crisis management all’interno delle control room.

Sulla parete esterna di quest’ultimo sono, invece, esposti i monitor professionali di grande formato per un signage digitale, moderno e su misura. Di particolare interesse la nuova serie P e V di display MultiSync che supportano la piattaforma NEC OMi (Open Modular Intelligence), per la creazione di soluzioni personalizzate per il settore signage. Per rendere il sistema scalabile e flessibile, i moduli Raspberry Pi o Slot-In PC OPS possono essere facilmente incorporati nei display per creare una soluzione totalmente integrata.

A loro volta, i monitor della serie V controllati centralmente utilizzando il software gratuito NaViSet Administrator 2, sono progettati per il digital signage in ambienti come retail, entertainment, musei, meeting room, sale conferenza oltre che per settori industriali come quello manifatturiero, la progettazione, il tempo libero, l’hospitality e molti altri.

In mostra non mancheranno, infine, i monitor P754Q e P654Q (75 e 65 pollici) che incorporano la Open Modular intelligence (OMi) NEC, e l’accattivante monitor BT421, che è un display salva-spazio progettato per applicazioni di digital signage in una serie di comparti industriali.

Sul fronte della videoproiezione spicca il modello P605UL e su quello della proiezione il potente proiettore 4K, modello PX1005QL della prestigiosa serie PX.

Per maggiori informazioni sulla fiera Smart Building Automation e la lista completa dei prodotti e soluzioni NEC cliccate QUI.