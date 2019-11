Come gestire l’omnicanalità

Lo spiega GS1 Italy nel convegno organizzato il prossimo 4 dicembre, presso la sede di Milano

Lo scenario e-commerce, le sfide per Industria e Distribuzione e gli strumenti GS1 per il contesto omnicanale saranno al centro di “Gestire l’omnicanalità”, il workshop gratuito organizzato da GS1 Italy in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, in programma mercoledì 4 dicembre dalle ore 10 alle 16, presso la sede di GS1 Italy a Milano (via Paleocapa, 7).

Sarà l’occasione per esaminare l’evoluzione del mercato online del food & grocery – che ha raggiunto quest’anno gli 1,6 miliardi di euro (+42% rispetto al 2018) – per analizzare i cambiamenti del percorso di acquisto e delle esigenze dello shopper, e per capire quali sono i modelli, le principali innovazioni in atto e gli strumenti che GS1 Italy mette a disposizione delle imprese per ottimizzare i processi in uno scenario in profonda trasformazione.

Questo contesto omnicanale, infatti, riafferma l’importanza di dati e informazioni, da allineare, aggiornare, correggere e, quindi, condividere, per essere in grado di rispondere alle nuove e imprescindibili sfide poste alle aziende. A partire dal rapporto con un consumatore che, oggi più che mai, è alla ricerca di informazioni per i suoi acquisti e di esperienze fluide e soddisfacenti in tutti i canali e i touchpoint che ha a disposizione nel mondo fisico e digitale.

L’evento è gratuito, previa iscrizione online.

Maggiori informazioni, l’agenda e il form di iscrizione sono disponibili sul sito GS1 Italy.