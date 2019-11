Panduit a tutta integrazione

A Smart Building Expo Panduit punta sul claim “All in one. All over IP. All over the Panduit physical network”

A Smart Building Expo 2019 (stand D18, pad. 6) Panduit porta un messaggio chiaro e forte: è necessario integrare, rendendo invisibile ciò che viaggiando sull’infrastruttura passiva consente di far lavorare tutto il resto.

In fiera insieme ai partner tecnologici Signify, Prase Media Technologies/Atlona e Axis Communications, Panduit è da sempre riconosciuto come un produttore a livello globale di soluzioni all’avanguardia per infrastrutture fisiche, elettriche, di rete e audio/video per ambienti aziendali, data center, sale telecomunicazioni, fino agli impianti produttivi industriali e agli smart building.

Il leitmotiv dello stand Panduit si riferisce allo slogan che semplifica la sua filosofia: “All-In-One. All over IP, All over the Panduit physical network”, che sottolinea come l’integrazione tecnologica sia un’esigenza sempre più sentita, insieme alla necessità di un’infrastruttura che supporti il costante e veloce sviluppo applicativo che oggi le nuove tecnologie consentono. Le aziende moderne puntano sulla tecnologia avanzata: dal data center, all’ufficio fino a raggiungere l’impianto di produzione, Panduit propone soluzioni complete e ottimizzate per operare in modo integrato.

Comunicazione, collaboration, audio e video, sicurezza, controllo degli accessi, connected lighting: tutto oggi viaggia sull’infrastruttura passiva, in particolare su IP. E’ quindi indispensabile che vendor leader nei rispettivi campi riescano a integrare tra loro le proprie tecnologie per arrivare a offrire soluzioni complete, efficienti, affidabili e scalabili, sia in ambito enterprise che digital building.

In fiera Panduit presenta un case study che ha visto coinvolti gli uffici nelle sede di Lainate e gli uffici del Customer Briefing Center a Londra, in un progetto di “connected lighting”, a dimostrazione di come l’implementazione di tecnologie convergenti crei ambienti di lavoro più smart e produttivi.

In entrambe le sedi è stato installato un sistema di illuminazione intelligente sviluppato insieme a Cisco e Signify, una soluzione che fornisce un ecosistema completo che è interoperabile con smart LED, LiFi, Wi-Fi e dispositivi IoT e applicazioni di rilevamento di terze parti, per fornire funzionalità innovative per l’illuminazione e la connettività di rete sicura, per una maggiore sostenibilità degli edifici.