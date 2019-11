TA Easy Folder, la stampante multifunzione per il settore legale e assicurativo

TA Easy Folder è la nuova applicazione delle multifunzioni del Gruppo TADI di Cordenons (PN), distributore italiano dei prodotti per ufficio a marchio Triumph Adler, con 160 rivenditori certificati sul territorio. E’ dedicata a tutti gli operatori professionali che in ufficio hanno il problema di scrivere e gestire documenti. Venerdì 15 Novembre, i professionisti del […]

TA Easy Folder è la nuova applicazione delle multifunzioni del Gruppo TADI di Cordenons (PN), distributore italiano dei prodotti per ufficio a marchio Triumph Adler, con 160 rivenditori certificati sul territorio.

E’ dedicata a tutti gli operatori professionali che in ufficio hanno il problema di scrivere e gestire documenti.

Venerdì 15 Novembre, i professionisti del settore legale e assicurativo sono invitati a partecipare gratuitamente a una presentazione nella sede del dealer Interservice a Cerignola Foggia, in via Corsica 62, ore 9.00-13.00/15.00-20.00.

Un aiuto per broker e agenzie assicurative

Per Broker ed Agenzie assicurative il patrimonio di business è costituito dalle pratiche relative ai contratti sottoscritti dai loro clienti, eppure le attività di conservazione vengono ancora effettuate manovrando carta e questo crea diverse complicazioni e mette a rischio i documenti stessi.

Un’agenzia o un broker per creare l’archivio clienti completo di tutte le clausole sottoscritte, scannerizza e salva in rete i documenti cartacei in formato elettronico. Questo processo produce un volume di carta notevole e comporta una serie di salti a ostacolo: prima lo scan in rete, poi bisogna ‘indovinare’ il numero con cui il documento scannerizzato è stato salvato, quindi occorre rinominare il file e ognuno in ufficio lo ‘nomina’ come vuole; infine, il nuovo file va spostato nella cartella di rete prescelta.

I criteri di archiviazione nelle cartellette di rete sono spesso decisi dall’operatore di turno, creando una ulteriore difficoltà di utilizzo dell’archivio.

A questo scenario si aggiunge il fatto che in una società sempre più cosmopolita, si devono archiviare pratiche di clienti per cognomi sempre più difficili da pronunciare e da scrivere.

In conclusione, quasi mai la documentazione è correttamente memorizzata e a seguire è difficile ricercarla e trovarla sul server.

TA Easy Folder

La soluzione TA Easy Folder implementabile sulle stampanti multifunzione Triumph-Adler per Broker ed Agenzie Assicurative è la soluzione per rendere sicure e guidate la gestione e l’archiviazione di questi documenti strategici.

Per gli studi legali Tadi Easy Folder consente di rendere sicura e guidata la trasformazione di documenti cartacei in formato digitale e l’archiviazione degli atti in formato elettronico, per facilitarne il reperimento e riutilizzo.

TA Easy Folder è progettata perché si possa utilizzare senza bisogno di apprendere nozioni tecniche. Inoltre, è un servizio che non richiede di modificare la struttura informatica dell’ ufficio e le consuetudini operative degli utenti.