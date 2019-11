Sinora pensa alla sicurezza di luoghi e persone

Presentati a Sicurezza 2019 un nuovo brand, una nuova immagine e l’esperienza trentennale nelle TLC di Eurocom e Saitel

Sinora, la nuova realtà di system integration nata dall’operazione di merger tra le storiche aziende Eurocom Telecomunicazioni e Saitel Telecomunicazioni, ha partecipato a Sicurezza 2019 tutta la sua esperienza ultradecennale nell’integrazione di tecnologie all’avanguardia per la sicurezza di luoghi e persone.

In occasione dell’importante kermesse, Sinora ha presentato le novità tecnologiche dei suoi brand di riferimento (Avigilon, Cambium Networks, Motorola Solutions) e l’intera gamma di soluzioni integrate che le hanno permesso di diventare un punto di riferimento in Italia nella progettazione e realizzazione di progetti per le comunicazioni mission-critical per organizzazioni che devono erogare servizi di sicurezza: polizia, protezione civile, emergenza sanitaria, multiutilities, e tutte quelle realtà industriali che hanno l’esigenza di avere comunicazioni rapide, efficienti e sempre disponibili, soprattutto in caso di emergenza.

In particolare, a Sicurezza Sinora ha esposto soluzioni per la copertura Radio, GSM, Wireless ed LTE all’interno di tunnel, cantieri edili, camere bianche o centri commerciali; soluzioni di comunicazione PoC (Power over Coax), Wave OnCloud e SwAPP (suite di applicativi di Sinora dedicata alle sale controlli); sistemi di videosorveglianza, videoanalisi, bodycam e controllo accessi per ambiti civili e industriali.

Focus su EDESIX, le BodyCam di Motorola Solutions Company

Quando si lavora a stretto contatto con il pubblico si possono correre rischi per la sicurezza personale, generati da situazioni di pericolo e di disagio. Rispondere del proprio corretto comportamento potrebbe risultare difficile se si subiscono violenze verbali, fisiche o feroci contestazioni.

Le BodyCam EDESIX (Motorola Solutions company) sono telecamere indossabili leggere e discrete, che possono essere configurate per lo streaming live. Facili da usare, intuitive e di semplice utilizzo, i modelli VT50 e VB300 permettono l’acquisizione audio e video in maniera pratica e semplice. La BodyCam VT-50 è ideale per il personale del commercio al dettaglio, dell’ospitalità e delle compagnie aeree. VB-300 fa parte della generazione di videocamere indossabili WiFi realizzata nello specifico per le forze dell’ordine.

Grazie alle loro dimensioni possono essere indossate come parte dell’uniforme del personale, pronte in pochi secondi alla registrazione.

La soluzione proposta da Motorola Solutions è composta da:

VideoTag VT-50, videocamera indossabile per acquisire prove dell’accaduto e streaming dei filmati. La VT-50, formato piccolo e discreto, è progettata per la descrizione di incidenti. Le performance di consumo consentono alla batteria un periodo di 6 mesi in stand-by. La registrazione è in qualità FULL HD, caricamento dei filmati sul cloud tramite WiFi (se disponibile) o via cavo, compatibili con sistemi di gestione video (VSM, Video Management System).

VideoBadge VB-300, videocamera robusta e leggera, Wi-Fi, video in HD e semplice da usare. VideoBadge VB-320, con pulsante per iniziare la registrazione, crittografia audio e video per garantire maggiore sicurezza, led anteriore, grandangolo di 130° e acquisizione di audio senza rumore di fondo.

VideoManager, software per gestire i filmati direttamente dal Web.

Scalabile, criptato e integrabile con la maggior parte dei sistemi di gestione video tramite API. Il sistema permette di gestire i filmati tramite un report competo sulle modifiche, visualizzazioni e condivisioni di ogni parte del registrato, ricercare le registrazioni tramite filtri, possibilità di gestirne l’uso in base all’assegnazione RFID che consente di sapere chi è in possesso delle videocamere e quando.

Accessori, per memorizzare i filmati in totale sicurezza, Dock con ricarica da 14 slot che permette di effettuare la ricarica e il caricamento dei filmati sul cloud direttamente su VideoManager, dockController DC-200 per connettere a VideoManager sino a 84 VideoBadge su una sola porta LAN, supporti e sistemi di fissaggio Klick Fast.

Il risultato? Diminuzione degli incidenti, sicurezza e qualità per una performance di lavoro altamente professionale.