ASUS porta in Italia il monitor professionale ProArt PA32UCX

Il display professionale mini LED UHD 4K da 32’’ con Dolby Vision offre un’accuratezza del colore eccellente

ASUS annuncia l’arrivo in Italia di ProArt PA32UCX, il primo display HDR 4K UHD da 32 pollici al mondo con una luminosità massima di 1.200 nit e retroilluminazione mini LED. Questa tecnologia consente il controllo di 1.152 zone per il local dimming e il supporto per più formati HDR, tra cui Dolby Vision, HLG e HDR-10 per produrre bianchi più luminosi e neri più profondi con immagini più nitide e dettagliate.

I primi display per PC che supportano Dolby Vision sono stati sviluppati in collaborazione con Dolby e sono realizzati per i content creator che necessitano di qualità in termine di visualizzazione delle immagini e massima precisione dei colori per i propri lavori.

Proposto a un prezzo consigliato di 3.249,00 euro (IVA inclusa), ProArt PA32UCX riproduce al meglio i contenuti sullo schermo attraverso i colori a 10 bit reali e la tecnologia quantum-dot, che fornisce un ampio supporto alla gamma colore DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020, sRGB e Adobe RGB. È disponibile anche un’ampia e ricca soluzione di connettività, tra cui una doppia Thunderbolt 3, DisplayPort e tre porte HDMI 2.0.

ProArt PA32UCX include anche una tecnologia di calibrazione avanzata. Certificato sia per Windows che per macOS, ogni PA32UCX è pre-calibrato per garantire un’accuratezza del colore Delta-E (∆E) <1, soluzione ideale per filmmaker e professionisti che lavorano video in post-produzione o per chiunque sia alla ricerca di una fedeltà cromatica di eccezionale.

Il primo display 4K con retroilluminazione mini-LED al mondo

Il display ProArt PA32UCX 4K UHD è progettato per offrire immagini estremamente nitide e dettagliate. La retroilluminazione mini-LED racchiude LED di dimensioni più ridotte per un migliore controllo della luminosità. Con local dimming controllato dinamicamente su 1.152 zone, ProArt PA32UCX è in grado di riprodurre bianchi più luminosi e neri più profondi per offrire il miglior contrasto e una riproduzione accurata dei contenuti HDR. ProArt PA32UCX ha anche un picco di illuminazione di 1.200cd / m2, caratteristica che ha permesso di ottenere la certificazione VESA DisplayHDR 1000 e altri standard HDR, incluso Dolby Vision.

Il primo display UHD 4K al mondo con supporto Dolby Vision

I monitor ProArt PA32UCX dispongono della tecnologia ASUS Smart HDR, che supporta più formati High-Dynamic-Range (HDR) e più curve PQ per soddisfare le esigenze specifiche dei content creator. Dolby Vision HDR dona all’esperienza visiva una qualità ultra-vivida, offrendo luminosità, contrasto, colore e dettagli incredibili per dare vita ai contenuti riprodotti. Rispetto a un’immagine standard, Dolby Vision è in grado di offrire colori mai visti prima su uno schermo, inclusi punti luce fino a 40 volte più luminosi e neri 10 volte più scuri.

Il supporto HDR-10 garantisce la compatibilità con i servizi di streaming video esistenti e un elenco crescente di giochi che supportano HDR.

Le prestazioni cromatiche migliori al mondo

La profondità del colore a 10 bit reali con picchi di luminosità di 1.200 nit fornisce un intero spettro di colori con cui lavorare per l’editing video e la post-produzione. La tecnologia Quantum-dot supporta la gamma cromatica DCI-P3, per colori più realistici e una copertura dello spazio colore del 99% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 89% Rec. 2020, 100% sRGB e Rec. 709 per l’editing e la post-produzione video di alta qualità.

I monitor ProArt PA32UCX sono precalibrati per garantire una precisione cromatica da leader del settore con delta-E (∆E) <1. Ogni monitor presenta la tecnologia avanzata per la scala di grigi per una riproduzione delle immagini sempre accurata. Il monitor include anche una tecnologia per garantire una compensazione dell’uniformità del 95% per proteggere le diverse parti dello schermo dalle variazioni luminose e cromatiche.

Tecnologia di calibrazione ASUS ProArt

Che si tratti di un desktop o laptop, PC o Mac, ASUS ProArt Calibration Technology offre la regolazione della precisione del colore e la compensazione dell’uniformità per semplificare il processo di ricalibrazione della luminosità e della consistenza del colore quando necessario. Si può scegliere tra una varietà di configurazioni avanzate per ottenere la massima precisione del colore e riscrivere tutti i profili dei parametri di colore sul chip del circuito integrato dello scaler integrato del monitor.

Infine, ProArt PA32UCX è stato creato per l’uso quotidiano a 360 gradi. Lo schermo da 32 pollici presenta su tre lati cornici sottilissime, il che lo rende perfetto per postazioni con più display affiancati. Un supporto ergonomico offre un’ampia regolazione per la rotazione, l’inclinazione e l’altezza così da garantire sempre una posizione ideale.