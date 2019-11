Esperienza ottimizzata e “su misura” per i Partner Ready HPE

HPE rinnova il programma Partner Ready per aiutare i partner a capitalizzare le opportunità as-a-Service

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato di aver migliorato il programma Partner Ready HPE per permettere ai partner di personalizzare il proprio approccio allo sviluppo dell’enablement, incrementando la redditività e la differenziazione sul mercato. Le novità introdotte nel programma ottimizzano l’esperienza dei partner aiutandoli ad accelerare l’engagement e la crescita con HPE GreenLake, la proposta as-a-Service edge-to-cloud di HPE.

Questa offerta innovativa risponde alle aspettative del mercato, tanto che oggi HPE GreenLake è una delle soluzioni in più rapida crescita di HPE, con oltre 740 clienti in tutto il mondo.

HPE ha consentito ai propri partner la possibilità di commercializzazione HPE GreenLake tre anni fa e da allora il canale è divenuto un crescente ed efficace ecosistema che sta permettendo a HPE di scalare rapidamente il business as-a-Service. Il business HPE GreenLake generato dal canale è aumentato del 300% con 500 partner con deal attivi su HPE GreenLake.

Per accelerare ancora di più questa crescita, HPE ha deciso di aggiungere nel 2020 una gamma completa di risorse, tool e vantaggi per fare in modo che i partner possano stabilire rapporti efficaci con i clienti convertendo rapidamente le opportunità incentrate su HPE GreenLake:

HPE ha aggiunto specialisti e risorse commerciali con lo scopo di perseguire nuove opportunità inerenti HPE GreenLake insieme ai partner di canale. Questo aumenterà significativamente il supporto degli specialisti commerciali HPE accessibile nei diversi Paesi e segmenti verticali di mercato.

HPE ha introdotto HPE GreenLake Quick Quote, un tool che permette ai partner di controllare facilmente i workload per rispondere alle esigenze di costi e prestazioni dei clienti riducendo a pochi minuti il tempo necessario per generare un preventivo.

HPE ha presentato un nuovo piano di studi finalizzato all’acquisizione di competenze per permettere ai partner di andare al di là della convalida delle proprie conoscenze per sviluppare la padronanza delle soluzioni e le pratiche ad esse dedicate. La nuova certificazione HPE Master Accredited Solutions Expert (Master ASE) Hybrid IT Solution Architect consente agli IT Architect di sviluppare e verificare le capacità necessarie per progettare e implementare infrastrutture IT ibride ottimizzate per i workload delle principali soluzioni verticali.

Tutti i benefici previsti

L’edizione 2020 del programma Partner Ready HPE permette ai partner di personalizzare il proprio grado di coinvolgimento e l’utilizzo delle risorse HPE in modo da soddisfare al meglio le esigenze dei rispettivi clienti, continuando ad avere successo sul mercato. Con HPE i partner possono investire in ciò che è più importante per ciascuno di loro: ottenere nuovo business, accelerare la crescita sui clienti già acquisiti.

La revisione del programma Partner Ready HPE prevede i seguenti benefici per i partner:

Massimizzazione della partner experience – Una suite completa di programmi e strumenti per aiutare i partner a chiudere più velocemente le trattative, funzionalità demo HPE facilmente accessibili, prezzi competitivi e immediati fin dalla richiesta iniziale con l’opzione di prezzi differenziati attraverso la deal registration, e tempi più rapidi per l’accesso dei nuovi partner al programma.

Maggiori opportunità di enablement – I partner possono sviluppare ulteriormente la padronanza delle soluzioni attraverso percorsi di formazione continua, piani di studio per lo sviluppo delle competenze e nuove certificazioni tecniche.

Aumento dei premi e dei riconoscimenti – I partner potranno accedere a listini prezzi speciali fin dal momento del loro ingresso nel programma e salvaguardare i margini nella vendita dell’intero portafoglio HPE. Ulteriori vantaggi sono disponibili per i partner impegnati con nuovi clienti e/o che vendono soluzioni innovative a clienti già acquisiti. I partner potranno inoltre ottenere nuovi badge per la formazione continua e nuove ricompense HPE Tech Pro Community.

Proprio HPE Tech Pro Community continua a fornire al canale preziose capacità di enablement tecnico e vendita delle soluzioni. Per rendere ancora più consolidato e collaborativo il percorso di enablement, i vantaggi e le opzioni per la formazione degli utenti prevedono un aumento della partecipazione, iniziative di certificazione e training best-in-class, formazione continua just-in-time, eventi esclusivi, nonché ricompense e riconoscimenti mirati.

La HPE Tech Pro Community è ora aperta a tutti i partner, con i livelli avanzati del tool che si rendono disponibili man mano che i partner completano le varie attività formative.

Miglioramento della partner experience complessiva

A complemento di una maggior rapidità e trasparenza del processo di adesione per i nuovi partecipanti e di listini automatizzati e prevedibili con semplificazione della deal registration, HPE ha inoltre potenziato il programma demo che mette a disposizione un set completo di proposte per soddisfare le esigenze dei partner e dei loro clienti, contribuendo a chiudere i deal più velocemente. Per fornire ai clienti tutto il tempo necessario per provare le soluzioni HPE prima di installare le versioni complete, il nuovo programma demo offre ai partecipanti al Partner Ready HPE sostanziosi sconti e facilità di accesso ad apparecchiature presenti nell’intero portafoglio, sia direttamente che da remoto, e attraverso gli innovation center di HPE.

Come riferito in una nota ufficiale da Paul Hunter, HPE Global Channel Chief: «Vediamo nei partner gli eroi del nostro business e apprezziamo il ruolo importante che essi ricoprono quale estensione dei nostri team tecnici e commerciali. Insieme, HPE e i propri partner stanno mettendo a frutto la particolare opportunità di fornire soluzioni as-a-Service migliorative a clienti di tutto il mondo. La community dei partner HPE è diventata un fattore rilevante nella fortissima crescita registrata da HPE GreenLake, e le novità del nostro programma Partner Ready sono studiate per fornire una combinazione senza paragoni di formazione commerciale e operativa con incentivi finanziari e ricompense, aiutandoli a continuare a supportare i clienti e far crescere il loro business».