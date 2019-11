AVM Premium Partner Program: il bilancio a pochi mesi dal lancio è positivo

Rivenditori autorizzati, system integrator, installatori e numerosi professionisti del settore IT hanno già aderito con entusiasmo al programma AVM dedicato al mondo business

Per AVM, l’Italia rappresenta un’opportunità di crescita molto interessante grazie allo sviluppo tecnologico che sta caratterizzando il nostro Paese. Nuove infrastrutture tecnologiche e una sempre maggiore disponibilità di connettività, fanno sì che aziende di qualsiasi dimensione e settore, liberi professionisti ed esercizi commerciali abbiano l’esigenza di essere affiancati da esperti del settore networking in grado di offrire la soluzione adatta alle proprie esigenze.

A questo proposito AVM garantisce, grazie all’ampia gamma di prodotti, tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno per godere di elevate performance wireless, migliore copertura, velocità e stabilità di connessioni di rete e soprattutto una maggiore sicurezza.

“Nella strategia di crescita di AVM in Italia, il mercato B2B rappresenta sicuramente un punto di forza sia per il supporto tecnologico che i nostri Partner di canale ogni giorno sono in grado di offrire agli utenti, sia per la diffusione territoriale, la preparazione e la conoscenza delle tecnologie e delle qualità dei dispositivi AVM che sono in costante sviluppo grazie al nostro reparto tecnico”, ha commentato Enrico Cicculli, B2B Account Manager di AVM Italia.

Il Premium Partner Program

Per accompagnare i Partner in questo processo evolutivo, AVM ha lanciato – nello scorso mese di maggio – un programma di partnership dedicato: il Premium Partner Program che, grazie ad azioni sales e marketing mirate, offre condizioni e vantaggi davvero esclusivi mettendo a disposizione tutto il know-how tecnico e commerciale per sostenere la crescita del business dei Partner. AVM mette a disposizione tutte le informazioni e i servizi relativi ai prodotti FRITZ! a uso professionale per offrire la soluzione ottimale agli utenti del mercato B2B.

Con questo programma AVM è al fianco di rivenditori, installatori e system Integrator nello sviluppo del loro business mettendo a disposizione l’intera offerta delle soluzioni FRITZ! e soprattutto il supporto dedicato sia dal punto di vista tecnico sia commerciale.

Ad oggi, al termine anche di un Tour educational che ha riscosso molto successo e che ha visto il Team AVM Italia impegnato in ben 4 tappe in tutta Italia, AVM può contare su un soddisfacente numero di Partner che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto e che beneficiano già dei plus previsti dal programma:

Scontistiche e promo dedicate

Bonus di fatturato

Supporto tecnico e supporto commerciale dedicato

Supporto Marketing e Comunicazione

Training e percorsi formativi di certificazione

Visibilità nei canali ufficiali di comunicazione AVM

Prodotti Test e attività di Beta Testing dei nuovi firmware e/o prodotti.

Il Solutions Tour di AVM

A partire dal mese di ottobre, per la prima volta in Italia, AVM ha organizzato il primo Solutions Tour itinerante interamente dedicato al canale: Milano, Roma, Napoli e Bari le città dove AVM ha presentato le novità e illustrato tutti gli obiettivi che l’azienda vuole raggiungere grazie al supporto dei Partner.

“Questa esperienza del primo Solutions Tour italiano ci ha dato la consapevolezza che il mercato dei professionisti è molto attento alla proposta che AVM porta sul territorio nazionale e ci ha permesso di discutere con loro come migliorare e crescere ancora di più insieme”, ha sottolineato Cicculli. “Per questo motivo annunciamo che per il 2020 ci sarà un nuovo tour ancora più esteso e coinvolgente con rinnovate iniziative che cercherà di raggiungere ancora più Partner in tutta Italia. Inoltre, stiamo già lavorando ai nuovi percorsi di certificazione che andranno ad arricchire l’offerta di formazione dei professionisti e il loro business perché siamo sicuri che il giusto mix di offerta tecnologica e di supporto rappresenti la chiave del comune successo”.