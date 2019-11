Italia da premio alla EMEA Partner Conference di Extreme Networks

ITI Srl e Aditinet Consulting SpA rispettivamente Partner dell’Anno per la Regione Southern Europe e Partner per l’Italia

Si è appena conclusa la prima EMEA Partner Conference di Extreme Networks svoltasi ad Atene e che ha visto la partecipazione di quasi 200 partner europei, mediorientali e africani, che hanno potuto conoscere in anteprima tutte le novità di prodotto che verranno presentate nei prossimi mesi, e confrontarsi con il management dell’azienda sulle sfide per il 2020.

Particolare attenzione è stata dedicata al concetto di cloud-driven networking, e alle nuove soluzioni sviluppate in collaborazione con partner tecnologici come Broadcom che entreranno a far parte dell’offerta nei prossimi mesi.

Alla conferenza erano presenti anche tutti i parter EMEA di Aerohive, l’azienda acquisita da Extreme Network in agosto.

Durante la cerimonia conclusiva, Extreme Networks ha consegnato i premi Partner dell’Anno alle aziende che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dei risultati con soluzioni tecnologiche o contratti significativi. Tra questi hanno ricevuto il premio ITI Srl per la Regione Southern, composta da Francia, Italia, Portogallo e Spagna, e Aditinet Consulting SpA per l’Italia.