Zyxel rafforza la security con la nuova feature IP Ruputation Filter

La collaborazione tra Zyxel e Webroot dà alle piccole e medie imprese una protezione immediata e basata su cloud, dando valore aggiunto agli investimenti in Security

Zyxel rilascia la feature IP Reputation Filter, un servizio di sicurezza basato su cloud che fornisce alle aziende una protezione da minacce informatiche più moderna.

Per le aziende può essere difficile impostare criteri di sicurezza efficaci con il rischio che indirizzi IP compromessi diventino dannosi e pericolosi. Con molteplici livelli di difesa, un design user-friendly e l’accesso a un database di IP dannosi in continua crescita sviluppato da Webroot, società del gruppo Carbonite, l’IP Reputation Filter è la soluzione ideale per le PMI che necessitano di una protezione completa.

Difesa della rete immediata e aggiornata

Prima di connettersi a tutto il traffico in entrata o in uscita, l’IP Reputation Filter controlla e blocca automaticamente le minacce provenienti da IP dannosi. Questa funzione preventiva riduce significativamente le risorse di sistema necessarie per le ispezioni approfondite del traffico.

Riducendo le notevoli richieste poste all’hardware, l’IP Reputation Filter consente alle PMI di sfruttare al massimo gli investimenti fatti nelle loro infrastrutture di rete. Inoltre, consente di risparmiare tempo, poiché le aziende non devono più configurare in maniera laboriosa i criteri di sicurezza per bloccare gli IP uno per uno. Inoltre, l’IP Reputation Filter si allinea regolarmente con il database di IP dannosi Webroot BrightCloud Threat Intelligence, sempre in grado di identificare le ultime minacce.

“Secondo la nostra ricerca, un singolo IP potrebbe essere responsabile di oltre 400.000 siti di phishing. Noi di Webroot classifichiamo e valutiamo continuamente oltre 4,3 miliardi di indirizzi IP ogni giorno per fare in modo che i consumatori siano in grado di navigare in sicurezza sul web”, ha affermato Hal Lonas, CTO di Webroot, la società Smarter Cybersecurity. “Siamo felici che il nostro ampio database sia di aiuto ai prodotti e ai servizi di sicurezza di Zyxel per costruire la prima linea di difesa per le PMI.”

Protezione dalle minacce sopra ogni cosa

Sebbene altri firewall siano in grado di gestire le tipiche minacce di rete, non si avvicinano in alcun modo alla copertura complessiva dei firewall ATP dotati di IP Reputation Filter. Oltre a combattere le categorie di minacce comuni, l’IP Reputation Filter impedisce attacchi da botnet e malware C&C dannosi. Bloccando gli IP in base al livello di minaccia, l’IP Reputation Filter offre una difesa granulare che non ha eguali. Con SecuReporter di Zyxel, compreso nel Gold Security Pack, gli utenti ottengono inoltre completa visibilità di tutte le attività legate alle minacce sopra menzionate.

“L’aggiunta dell’IP Reputation Filter alla serie ATP consolida la posizione di Zyxel come leader nella sicurezza di rete”, ha dichiarato Nathan Yen, VPA del Gateway Business Center di Zyxel. “I nostri prodotti di Security sono perfetti per le PMI che vogliono concentrarsi sulla crescita del loro business.”

L’IP Reputation Filter è supportato dai seguenti firewall con versione firmware ZLD4.35: il nuovo arrivato ATP100 e il modello ATP200 per piccole aziende; l’ATP500 per piccole e medie imprese; l’ATP800 per medie imprese.