TOUGHBOOK Panasonic pronti alla consegna in 30 giorni

I notebook e tablet Panasonic TOUGHBOOK con sistema operativo Windows vengono consegnati in 30 giorni lavorativi

Si è dimostrata un successo tra partner e clienti l’iniziativa di Panasonic TOUGHBOOK per ridurre i tempi di consegna per il 90% dei propri notebook e tablet rugged. I nuovi tempi di consegna, i migliori del settore, sono in vigore per tutti i notebook e tablet Microsoft Windows, ad eccezione degli ordini relativi a progetti personalizzati.

In passato, la consegna dei prodotti da parte di Panasonic richiedeva fino a 90 giorni dalla data dell’ordine – proprio per l’elevato livello di personalizzazione e configurazione della gamma di dispositivi rugged. In seguito a un processo di razionalizzazione della filiera presso l’European Toughbook Configuration and Service Centre, i tempi di consegna sono stati ridotti a 30 giorni per tutta la gamma. Soltanto il 10% degli ordini customizzati viene ancora consegnato entro 60-90 giorni.

“Questo nuovo impegno in fatto di tempi di consegna rappresenta un ulteriore incentivo per i clienti e partner di canale Panasonic,” afferma Jon Atherton, Direttore di CI-Distribution, il distributore TOUGHBOOK nel Regno Unito. “Dal momento che le aziende continuano a cercare modi per incrementare la produttività della propria forza lavoro tramite l’utilizzo di dispositivi mobili, è rassicurante sapere che possono ordinare i prodotti TOUGHBOOK Panasonic – con tutta la flessibilità e le funzionalità che offrono – e riceverli in un lasso di tempo che è il più breve del settore”.

“La riduzione dei tempi di consegna ci ha aiutato in maniera significativa nel migliorare lo sviluppo di business, accelerando il processo decisionale da parte dei clienti,” aggiunge Antonio Blandino, Responsabile Commerciale di PROJECT ADRIATICA, partner italiano Panasonic TOUGHBOOK.

“È stato raggiunto un altro grande traguardo nella qualità del servizio offerto da Panasonic TOUGHBOOK,” commenta Kevin Jones, Managing Director di Panasonic Mobile Solutions Business in Europa. “I nostri clienti capiscono perfettamente che la consegna di un dispositivo rugged TOUGHBOOK, altamente configurabile e costruito e testato presso un nostro stabilimento, possa richiedere un po’ di tempo. Tuttavia, le nuove tempistiche di consegna, leader nel settore, offrono ai nostri clienti un nuovo livello di flessibilità e reattività, molto apprezzato”.