D-Link lancia una nuova telecamera per la videosorveglianza di PMI e imprese

D-Link annuncia l’ultima novità nel mondo della videosorveglianza con la nuova Vigilance 5-Megapixel Panoramic Fisheye Camera

D-Link, specialista globale in soluzioni di sicurezza e sorveglianza, amplia l’attuale gamma di prodotti di videosorveglianza con la nuova telecamera Vigilance 5-Megapixel Panoramic Fisheye Camera (DCS-4625).

Protezione a 360° 24/7

La telecamera ad alta definizione è stata progettata per garantire la massima sicurezza e praticità, con il supporto di un obiettivo fisheye che assicura una copertura a 360° con un sensore ad alta risoluzione e correzione di distorsione, restituendo immagini sempre nitide.

La Vigilance 5-Megapixel Panoramic Fisheye Camera è ideale per il monitoraggio 24/7 di grandi aree, come complessi industriali o grandi uffici. Dotata di notifiche di rilevamento del movimento e di registrazioni video e audio, la nuova DCS-4625 garantisce il monitoraggio di ogni attività sospetta.

Grazie al supporto dell’ultimo standard H.265 High Efficiency Video Coding (HEVC) massimizza l’ampiezza di banda della rete per una migliore qualità. La riduzione del rumore 3D (3DNR) e l’ampia gamma dinamica (WDR) migliorano ulteriormente la qualità dei filmati catturati in ambienti poco illuminati, come magazzini o ingressi di edifici. La visione notturna integrata, con LED IR e filtro automatico di taglio IR, fornisce un’immagine nitida anche in condizioni di oscurità totale.

La DCS-4625 Vigilance 5-Megapixel Panoramic Fisheye Camera ha PoE integrata che ne semplifica l’installazione e il funzionamento a distanza, non necessita dell’utilizzo di cavi elettrici aggiuntivi o alimentatori ingombranti.

Gestione da remoto

Per coloro che desiderano monitorare le attività in tempo reale, la Vigilance 5-Megapixel Panoramic Fisheye Camera è dotata di un software gratuito di gestione D-ViewCam, che consente di gestire più telecamere in modo centralizzato e di tenersi aggiornati attraverso registrazioni e avvisi via e-mail. L’applicazione D-ViewCam Mobile consente inoltre agli utenti di controllare le aree monitorate, a ogni ora del giorno.

Specifiche tecniche:

• ½.5” 5-Megapixel sensore progressivo CMOS

• Massima risoluzione di 2560 x 1920

• Wide Dynamic Range (WDR) potenziamento dell’immagine

• Illuminatore IR LED incorporato con un range di 5 metri per utilizzo in zone buie

• H.265, H.264. MJPEG supporto codec per la registrazione e lo streaming

• Rilevamento di movimento