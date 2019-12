Dal Black Friday all’Epifania: giornate “calde” per lo shopping in-store

Sulla base dei dati di traffico di ShopperTrak, Sensormatic Solutions suggerisce le strategie per concentrarsi sui clienti nei periodi di maggiore affluenza

Sensormatic Solutions, brand del portfolio di Johnson Controls e specialista di soluzioni per la sicurezza, rileva che rispetto al Black Friday del 2018, quest’anno il traffico dei consumatori registrato in Italia è aumentato del 5,3%, in base ai dati ufficiali di ShopperTrak, con un’affluenza complessiva su base annua pari al 2,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Si prevede che l’affluenza continuerà ad aumentare durante l’intero fine settimana, a dimostrazione del fatto che l’evento non solo incrementerà il traffico di consumatori nei negozi durante il weekend di fine novembre, ma darà anche un impulso agli acquisti in vista del Natale e dell’Epifania. Questo culminerà nell’ultima domenica di dicembre, la giornata prenatalizia di shopping offline più trafficata, nonché quarta giornata più trafficata dell’intero periodo festivo, per poi raggiungere il picco di affluenza massimo in occasione dell’Epifania, la giornata top nello shopping in-store in Italia, in base al report Le 5 giornate di maggior shopping previste in Italia in corrispondenza delle festività 2019/20.

Il report pubblicato da Sensormatic Solutions, rileva le cinque giornate più trafficate in Italia durante il periodo di massima affluenza del 2019, sulla base di insight estrapolati da oltre 1,5 milioni di dispositivi di raccolta dati nel mondo retail e di 40 miliardi di visite degli acquirenti acquisite ogni anno da ShopperTrak.

Tutto ciò, come suggerisce il report, dimostra la crescente importanza del Black Friday nel promuovere l’affluenza in-store e nel dare uno slancio agli acquisti natalizi, dal momento che i retailer stanno prolungando le loro strategie promozionali. Conoscere il numero di acquirenti che entrano nei punti vendita, insieme ai tempi di permanenza, aiuta i retailer a prendere decisioni tempestive e a creare promozioni più efficaci durante le giornate di maggiore shopping.

Come riferito in una nota ufficiale da Nicola Fagnoni (nella foto), Regional Director Italia di ShopperTrak: «Sappiamo che oggi sono gli acquirenti ad avere il controllo su come, quando e dove fare acquisti, ma i nostri dati mostrano che il Black Friday rimane un giorno importante per il retail tradizionale. Le nostre rilevazioni aiutano i retailer a rilanciare le proprie strategie commerciali nei periodi di maggiore affluenza, massimizzando al tempo stesso il rendimento».

Utilizzando gli insight sui trend di affluenza, i retailer possono infatti aumentare il livello di assistenza in-store, adeguare la disposizione delle merci, gestire l’inventario e persino sensibilizzare sulla prevenzione delle perdite, per ottimizzare le opportunità di vendita offerte dai periodi di picco massimo.

«In passato – conclude Fagnoni – il Black Friday era sinonimo di offerte concentrate in un’unica giornata, ma quest’anno alcuni retailer hanno lanciato le loro promozioni già a metà novembre. L’impatto sul traffico in-store sarà evidente fino a dicembre quando l’affluenza inizia a salire, e in questo contesto il negozio rimarrà un elemento fondamentale per incrementare le vendite nella stagione di massima affluenza. I retailer più lungimiranti, che dispongono di insight sui dati di affluenza e possono sovrapporli ad altri KPI, incluso l’inventario, sono in grado di sfruttare queste informazioni per ottimizzare il servizio clienti in questo periodo cosiddetto ‘caldo’. Dare la priorità all’esperienza del consumatore nel punto vendita può aiutare i retailer a promuovere efficacemente le vendite e a fidelizzare i clienti al brand».

Comprendere le “ore di punta” di un negozio può aiutare a identificare i momenti migliori per rifornire l’inventario, aggiornare le vetrine e gestire anche l’evasione degli ordini online. Grazie all’utilizzo dei dati di affluenza per identificare i periodi meno trafficati negli store, gli addetti alle vendite possono svolgere tutte queste attività in maniera più tempestiva, avendo più tempo per concentrarsi sul cliente durante i periodi di maggiore affluenza.