Da Ricoh una nuova serie di multifunzioni a colori A4

I nuovi dispositivi intelligenti di Ricoh mettono a disposizione servizi e funzionalità che accelerano il Digital Workplace grazie ad esempio al collegamento diretto con il cloud

Ricoh annuncia il lancio di una nuova serie di multifunzione a colori A4 che risponde alle esigenze di ambienti di lavoro sempre più digitali, garantendo scalabilità, sicurezza delle informazioni, semplicità di utilizzo e sostenibilità.

Si tratta di dispositivi multifunzione intelligenti che offrono valore aggiunto grazie a funzionalità e servizi innovativi come:

• Ricoh Always Current Technology: i sistemi si interfacciano in automatico con questa piattaforma accedendo a un’ampia gamma di applicazioni, upgrade e funzionalità aggiuntive. Queste tecnologie sono quindi scalabili e possono essere rapidamente aggiornate per rispondere a nuovi scenari.

• Ricoh Intelligent Support: i multifunzione vengono monitorati costantemente e il supporto tecnico può intervenire da remoto per una rapida diagnostica e risoluzione di eventuali problematiche.

• Ricoh Smart Integration: le soluzioni si collegano ai servizi cloud di terze parti migliorando la gestione dei workflow e rendendo le informazioni sempre disponibili, in tutta sicurezza.

La serie si compone di quattro modelli – Ricoh IM C300, IM C300F, IM C400F e IM C400SRF – con una velocità compresa tra le 30 e le 43 pagine al minuto. Ogni modello integra funzionalità di stampa, copia, scansione e fax (ad esclusione di IM C300). Ricoh IM C400SRF offre inoltre opzioni di finitura.

I nuovi multifunzione intelligenti integrano uno Smart Operation Panel personalizzabile e dotato di un processore di ultima generazione che velocizza l’utilizzo delle applicazioni installate.

Olivier Vriesendorp – Vice President of Product Marketing, Ricoh Europe – commenta: “Le aziende di tutte le dimensioni si trovano a gestire numerosi cambiamenti. Da oltre 80 anni, Ricoh aiuta le imprese a trasformarsi sviluppando soluzioni che rispondono alle loro esigenze. I nuovi dispositivi intelligenti consentono di installare numerose app per lavorare in modo più rapido e smart”.