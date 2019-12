Vivolink: il carrello giusto per ogni monitor

Attrezzare una sala riunioni o un’aula da videoconferenze con uno o più monitor è essenziale; ma altrettanto essenziale è poter movimentare i monitor stessi, affidandoli a supporti robusti e sicuri. Il marchio Vivolink, distribuito da EET Europarts, ha la soluzione giusta… per tutti

Non sono tanto i grandi monitor a rendere perfetta una sala riunioni o conferenze, quanto la flessibilità che quei monitor portano nella riunione o nella videoconferenza. E tra le opzioni flessibili c’è ovviamente anche la possibilità di spostare e movimentare a piacimento i monitor, per ogni evenienza, e per riunioni di diverse dimensioni e con un diverso numero di partecipanti.

Vivolink non propone un’unica soluzione, ma una serie di carrelli e stand-up per monitor di varie dimensioni, all’interno della quale è semplice individuare il modello perfetto per la propria sala riunioni (e, soprattutto, per i propri monitor!).

Per schermi che vanno da 32” a 65”, ecco Vivolink Mobile stand VLF3265, agile carrello con attacco VESA 600×400 in grado di reggere monitor fino a 45 Kg di peso. Per modelli più grandi, da 60” a 100”, c’è Vivolink Mobile stand VLFS60101 (VESA 1000×600), che porta carichi fino a 90 Kg di peso grazie ad un basamento allungabile (da 110 cm a 130 cm), che garantisce stabilità e sicurezza. Il supporto è regolabile anche in altezza, per un range che va da 139 a 174 cm.

I carrelli per monitor Vivolink sono costruiti in lega di alluminio, solida e leggera, per non gravare con ulteriore peso le strutture e permettere una facile movimentazione delle apparecchiature. Hanno inoltre un design sobrio e compatto, che li rende adatti a ogni tipologia di monitor e di ambiente. Ma non è tutto: completi di mensole e supporti per telecamere da videoconferenza e altri dispositivi (PC, encorer/decoder, streamer ecc…), i carrelli Vivolink non permettono solo di assicurare e spostare il monitor, ma di mantenere complessivamente ordinato e gradevole l’ambiente della sala riunioni, o qualunque ambiente in cui vengano inseriti.

A completare il quadro, il rapporto qualità/prezzo, la semplicità di installazione e la loro robustezza, dato essenziale visto che alle loro “braccia” vengono affidati monitor di elevato valore e di alta qualità.

Da sottolineare inoltre che Vivolink Mobile stand VLFS4065X2 è unDOPPIO supporto per due schermi da videoconferenza accostati, con dimensioni che possono variare da 40” a 65”, carico massimo di 136 Kg e possibilità di regolazione in altezza da 140 a 170 cm. Chi ha detto che bisogna accontentarsi di un solo monitor? Con Vivolink, non ci si pongono limiti!

I prodotti Vivolink sono distribuiti da EET Europarts.