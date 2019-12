Technology BSA acquisisce RK Distribuzione

E’ stato raggiunto l’accordo per l’acquisizione di RK Distribuzione da parte di Technology BSA, operazione che darà il via al più grande distributore del marchio Rockwell Automation in Italia

È stato raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di RK Distribuzione da parte di Technology BSA, distributore leader di automazione e meccatronica con sede centrale in San Marzano Oliveto – Piemonte. Technology BSA è una consociata interamente controllata di EDGE Global Supply, con sede a Milwaukee, Wisconsin, USA.

RK Distribuzione è un distributore nell’ambito dell’Automazione Industriale sia all’ingrosso che al dettaglio, operante in tutto il Triveneto con sede principale a Verona, il suo know how è molto simile a quello di BSA, fondato su competenze tecniche altamente qualificate e un supporto clienti eccellente in particolare per i costruttori di macchine (OEM).

L’offerta di prodotti che RK Distribuzione oggi propone è molto vasta, basti pensare che è Distributore Autorizzato Rockwell Automation, Wago, Rittal, MotionCables, Unika solo per citarne alcuni.

Secondo Biamino Fabio, CEO di BSA: “Questa operazione rappresenta una vera e propria svolta andando a collocarci tra i Grandi Player del mercato dell’Automazione Italiana con fatturato globale intorno ai 50 MLN €. Come BSA anche RK è Distributore Autorizzato e Market Maker del marchio Rockwell Automation, questo significa che unendoci daremo vita al più grande distributore del brand in ambito nazionale, ricoprendo il Nord-Italia con sedi dislocate in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.”

Spiega Biamino che l’investimento rappresenta il secondo tassello del Gruppo EDGE in Europa.

Secondo Bob Eisenbrown, presidente e CEO di EDGE, “Questo accordo va a sottolineare la buona riuscita, a distanza di soli due anni, dell’acquisizione di BSA e che ora è pronta ad affrontare un’ulteriore sfida, iniziando a lavorare con RK Distribuzione e ricoprire così una posizione di leadership sul mercato.”

EDGE è una società sviluppata e controllata da un gruppo di distributori del Nord America. L’obiettivo di EDGE è quello di costruire una rete di partner di società di distribuzione al di fuori del Nord America. I membri fondatori di EDGE sono French Gerleman Electric Company, Gerrie Electric Wholesale International Inc., Horizon Solutions LLC, Kendall Electric Inc., Kirby Risk Corporation, McNaughton-McKay Electric Company, North Coast Electric Company, Revere Electric Supply Company, The Reynolds Company, Van Meter Industrial Inc. e Werner Electric Supply Company.