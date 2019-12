Gianluca Verlezza è il nuovo Country Manger di Wildix per l’Italia

Gianluca Verlezza subentra a Liliana Mandaradoni

Gianluca Verlezza, manager con alle spalle una carriera ultradecennale nel settore telecomunicazioni e ICT, sarà il nuovo Country Manager di Wildix Italia.

Gianluca Verlezza subentra a Liliana Mandaradoni, da 8 anni in Wildix come Area Manager prima della nomina a Country Manager a fine 2018. In questo periodo Liliana Mandaradoni ha centrato gli obiettivi del 2019 e ora lascia l’incarico per passare a un’altra azienda del gruppo Wildix.

Il nuovo Country Manager si è formato nel settore del Financial Advisoring per dedicarsi poi al settore ICT. Negli ultimi 18 anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in importanti operatori TLC, come MC-link S.p.A., dove ha maturato numerose competenze tecniche, commerciali, manageriali e specializzandosi nella gestione delle reti di vendita, approdando poi in IRIDEOS S.p.A., dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Vendite del canale Business Partners PMI – Area Centro Sud Italia.

Il passaggio del testimone è stato effettuato nel corso del Platinum Day, che si è svolto per i Partner Platinum lo scorso 12 dicembre 2019 presso il Museo Ferrari di Maranello (Modena).

Nel discorso di presentazione, Gianluca Verlezza ha annunciato il suo programma per i mesi a venire: “In Italia ci sono circa 291.261 PMI attive – ha detto mostrando i dati Cerved – e solo 8.460 usano Wildix. Abbiamo 282.801 potenziali clienti. Ma per crescere dobbiamo conoscerci bene, ecco perché nei prossimi mesi visiterò le vostre realtà per comprendere meglio le strategie di mercato che state attuando e le peculiarità di ciascuno di voi Partner Wildix”.