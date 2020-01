È anche senza fili la videosorveglianza di Arlo

La nuova videocamera Arlo Pro 3 Floodlight è stata selezionata nella categoria CES 2020 Innovation Award Honoree

In occasione del CES di Las Vegas, Arlo ha annunciato a nuovissima videocamera Arlo Pro 3 Floodlight, la prima videocamera al mondo senza fili con proiettore per una maggiore illuminazione e sicurezza, che sarà disponibile sul mercato da questa primavera a un prezzo non ancora reso noto.

Nello specifico, la videocamera multifunzione Arlo Pro 3 Floodlight illumina l’oscurità con potenti LED a risoluzione 2K integrati in un design all’avanguardia, tanto da essere stata selezionata nella categoria CES 2020 Innovation Award Honoree.

La videocamera con proiettore di Arlo è la prima variante senza fili sul mercato e offre: potenti LED, fotocamera HDR 2K integrata, campo visivo di 160 gradi, audio bidirezionale, configurazioni di illuminazione personalizzate e una sirena integrata adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

Grazie ad Arlo Smart,un’ampia suite di funzionalità intelligenti, la videocamera può essere utilizzata in numerosi contesti. Dotata di un design elegante e completamente integrato, la videocamera rappresenta una soluzione di sicurezza esterna elegante in grado di soddisfare anche i proprietari più esigenti.

Massima qualità dell’immagine e dell’audio

Arlo Pro 3 Floodlight implementa una varietà di funzioni per avvisare tempestivamente l’utente quando vengono identificati visitatori od oggetti nei paraggi, assicurando la massima qualità dell’immagine e dell’audio, eliminando anche eventuali rumori di sottofondo.

Le caratteristiche includono:

Luminosità superiore : i potenti LED, che sono in grado di illuminare un’ampia area, possono essere attivati dal movimento o manualmente.

: i potenti LED, che sono in grado di illuminare un’ampia area, possono essere attivati dal movimento o manualmente. Video 2K con HDR : durante la visione delle registrazioni è possibile ingrandire gli oggetti permettendo di visualizzare dettagli e colori in HDR 2K.

: durante la visione delle registrazioni è possibile ingrandire gli oggetti permettendo di visualizzare dettagli e colori in HDR 2K. Visione notturna a colori : la visione notturna a colori o il tradizionale bianco e nero permettono di individuare cosa si nasconde nel buio.

: la visione notturna a colori o il tradizionale bianco e nero permettono di individuare cosa si nasconde nel buio. Vista diagonale a 160 gradi : il campo visivo più ampio garantisce una maggiore protezione.

: il campo visivo più ampio garantisce una maggiore protezione. Audio bidirezionale : per ascoltare e parlare ai visitatori con una qualità audio superiore.

: per ascoltare e parlare ai visitatori con una qualità audio superiore. Sirena intelligente integrata: può essere attivata da remoto o automaticamente durante un evento.

può essere attivata da remoto o automaticamente durante un evento. Batteria ricaricabile e di lunga durata

Controllo personalizzato: le impostazioni personalizzate del proiettore e della fotocamera garantiscono una maggiore sicurezza.

Grazie a un sensore di luce ambientale dedicato, la videocamera è in grado di misurare automaticamente la quantità di luce circostante, per consentire una vera personalizzazione quando il proiettore si accende automaticamente. Gli utenti possono configurare la soglia di sensibilità del sensore di luce ambientale alla luce circostante attraverso l’app Arlo. Questo livello di personalizzazione a sua volta aiuterà gli utenti a preservare ulteriormente anche la durata della batteria del prodotto. Il proiettore offre tre diverse modalità di illuminazione – costante, lampeggiante e pulsata – che gli utenti possono controllare manualmente o tramite la domotica.

Arlo Pro 3 Floodlight è stata progettata per consente una facile installazione in una varietà di ambienti esterni. Il suo design minimale consente di collocare le videocamere in qualsiasi contesto. Grazie al supporto a sfera integrato e all’accessorio per adattarsi a qualsiasi tipo di soffitto, gli utenti possono facilmente rivolgere la videocamera in quasi tutte le direzioni e installarla su diverse superfici dure.

Con l’acquisto di Arlo Pro 3 Floodlight, gli utenti potranno godere di una prova gratuita di tre mesi di Arlo Smart, che consentirà loro di accedere a 30 giorni di registrazioni cloud 2K. Gli utenti saranno in grado di personalizzare la propria esperienza regolando le impostazioni di notifica per individuare persone, veicoli, animali o pacchetti attraverso l’applicazione Arlo. Sarà inoltre possibile visualizzare i video in diretta e le registrazioni, regolare le impostazioni o accedere alle registrazioni cloud direttamente dalla propria videocamera grazie alla versione di prova di Arlo Smart.

Come riferito in una nota ufficiale da Tejas Shah, SVP Product and Chief Information Officer: «La tecnologia leader del settore di Arlo è racchiusa in una forma elegante e senza fili che consente l’integrazione senza soluzione di continuità di telecamere e proiettori. Con questo design altamente funzionale, ma minimalista, gli utenti possono godere dei vantaggi di una maggiore illuminazione, delle migliori prestazioni della videocamera e della tecnologia di visione computerizzata, senza compromettere l’estetica della propria abitazione».