Sharp espande il business in Europa con l’acquisizione completa dell’affiliata Skytec UMC

Sharp acquisisce il 100% della sua affiliata Skytec Universal Media Corporation (UMC).

Con una partecipazione iniziale in Skytec UMC pari al 56,7%, Sharp completa oggi l’acquisizione dell’azienda e compie un altro importante passo avanti verso la crescita del business in Europa.

Nel mese di gennaio 2015, Sharp aveva assegnato inizialmente a UMC i diritti di licenza del business dei TV in Europa. Con l’acquisizione della maggioranza delle quote di Skytec UMC nel febbraio 2017, Sharp ha ripreso i diritti sul marchio, comprese la produzione e la distribuzione dei prodotti Sharp, aprendo così una nuova strada nel mercato europeo. Con l’acquisizione legalmente in vigore il 9 ottobre 2019, Sharp ha ottenuto il 100% delle azioni della sua affiliata e invia un chiaro segnale di crescita e di sviluppo del brand nel mercato Europeo.

Mediante l’acquisizione di Skytec UMC e del suo stabilimento in Polonia, Sharp migliorerà la propria capacità produttiva in Europa, dai canali di distribuzione alle vendite. L’obiettivo è far progredire il business dei TV, così come, di pari passo, i settori audio, SDA e telefonia mobile nel mercato europeo. Sharp si sta concentrando su una strategia commerciale globale e sta portando avanti l’espansione dei comparti 8K+5G e AIoT (Artificial Intelligence + Internet of Things).

“Le nostre strategie sono focalizzate in maniera evidente sulla crescita – afferma Kazuhiro Kitamura, CEO di Europe Business & BU President TV Systems di Sharp, che assume temporaneamente la responsabilità delle attività gestite da Skytec UMC -. La nostra strategia è chiaramente incentrata sulla crescita. Da un lato, con l’acquisizione di Skytec UMC, vogliamo far crescere in maniera significativa il brand in Europa, e dall’altro, con l’espansione di 8K+5G e AIoT, ci stiamo muovendo ulteriormente nella direzione di uno stile di vita smart. Il nostro obiettivo è essere in grado di offrire infatti una gamma completa di prodotti smart lifestyle nel prossimo futuro”.