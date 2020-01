Analog Devices a ISE: alla base dei sistemi integrati AV

ISE sarà un’occasione per scoprire le diverse tecnologie abilitanti di Analog Devices, pensate appositamente per una vasta gamma di applicazioni, servizi e prodotti per il settore audio-video

Analog Devices parteciperà a ISE 2020, il più grande evento al mondo dedicato ai professionisti e ai System Integrator nel campo audio video (AV) che si terrà ad Amsterdam dall’11 al 14 Febbraio.

I visitatori dello stand ADI (Padiglione 14 / stand C170) potranno assistere a diverse dimostrazioni delle tecnologie all’avanguardia dell’azienda in aree quali l’audio-over-IP, lo sviluppo di sistemi DSP-audio e le interfacce di sistema voice-based.

Audio over IP

Il protocollo Internet (IP) è sempre più diffuso in varie applicazioni, con un numero sempre maggiore di tipi di segnale che vengono instradati utilizzandolo.

L’audio sincronizzato su IP sta rapidamente diventando uno standard, pur essendo comodo e semplice da usare, richiede un software di protocollo di supervisione integrato, l’elaborazione del segnale audio, insieme all’alimentazione su IP.

ADI ha la soluzione completa per soddisfare questi requisiti: grazie ai core ARM per la gestione del protocollo, i core SHARC per supportare l’elaborazione audio e l’impiego della tecnologia power-over-Ethernet.

Incorporando, inoltre, la memoria e le interfacce USB, la tecnologia di ADI racchiude tutti questi elementi in un unico dispositivo SoC (system-on-chip).

Piattaforma di sviluppo audio flessibile

I progetti audio di fascia alta richiedono ambienti di sviluppo potenti e flessibili. Una dimostrazione allo stand ADI mostrerà come lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni audio, inclusi processori di effetti, sistemi audio multicanale, sintetizzatori MIDI e molti altri progetti audio basati su DSP, possono essere supportati dalla piattaforma “SHARC Audio Module” con connettività A2B.

I core digitali (ARM), i core SHARC, la memoria, l’interfacciamento e tutto il necessario per mappare un’applicazione completa, sono disponibili in un formato scheda insieme all’ambiente di sviluppo del codice e all’emulazione.

Interfacce utente Voice-based

La voce è considerata oramai come l’interfaccia utente del futuro per le più svariate applicazioni nel mercato consumer, informatica, automotive e degli elettrodomestici. I visitatori dello stand ADI potranno assistere a una demo che sfrutterà le capacità di un nuovo processore audio SigmaDSP.

Questo dispositivo integra potenti funzionalità DSP con tutte le caratteristiche richieste per le applicazioni Voice-UI, ad esempio il riconoscimento vocale e l’attivazione tramite parole chiave.

Gli Application Engineer di Analog Devices saranno disponibili allo stand 14/C170 per mostrare nel dettaglio le soluzioni e le tecnologie sopracitate e per discutere tutti gli aspetti della progettazione e dello sviluppo dell’integrazione di sistemi AV per l’home entertainment, l’audio ad alte prestazioni e l’innovativa elaborazione del segnale video, attingendo alla decennale esperienza dell’azienda.