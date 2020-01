Nuove funzionalità ottimizzate per TEOS Manage di Sony

TEOS Manage 2.1 offre contenuti di wayfinding interattivi, integrazione con videowall e funzionalità di gestione IPTV per aiutare le organizzazioni a ottimizzare la produttività negli ambienti di lavoro

Sony Professional Solutions Europe presenta TEOS Manage 2.1, l’aggiornamento alla propria soluzione di gestione degli ambienti di lavoro che offre alle organizzazioni un controllo migliore sui dispositivi, il signage e i contenuti in tutto l’ecosistema workspace.

TEOS Manage 2.1 ora offre una serie di nuove caratteristiche e funzioni, fra cui i contenuti di wayfinding sui display interattivi per i dipendenti, l’integrazione dei videowall con i display, tra cui i BRAVIA, e il supporto IPTV ottimizzato. La nuova versione della soluzione di gestione degli ambienti di lavoro offre inoltre aggiornamenti di alcune delle soluzioni già esistenti come TEOS Signage, TEOS Book e TEOS Survey, progettate per aiutare le rganizzazioni a creare ambienti di lavoro altamente produttivi.

Fra le nuove funzioni di TEOS Manage 2.1:

● TEOS Wayfinding – La recente aggiunta dei contenuti di wayfinding per Display Professionali BRAVIA e tablet con funzionalità touch consente di navigare, prenotare le sale riunioni con semplicità e accedere a informazioni chiave come le mappe dei piani, le zone hotspot o le posizioni sicure. La funzionalità mappa del piano può essere estesa alle scrivanie mobili per consentire una navigazione più semplice in tutto l’ambiente di lavoro.

● TEOS TV – Questa funzionalità consente alle organizzazioni di implementare la TV Corporate in tutto l’ambiente di lavoro e creare e gestire con semplicità i canali IPTV. Se integrata in TEOS Manage consente agli utenti di acquisire le riunioni, le presentazioni aziendali o gli aggiornamenti rilevanti e visualizzarle in tutti gli uffici mediante un unico sistema centrale.

● TEOS Videowall – Consente di tagliare e sincronizzare con semplicità i contenuti videowall, in qualsiasi configurazione, sui Display Professionali BRAVIA Android o i lettori TEOS.

Fra gli aggiornamenti:

● TEOS Book – Compatibilità con RFID aggiuntivi, compatibilità OATH ottimizzata e gestione di riunioni private per Office 365 / Microsoft Exchange.

● TEOS Connect – Integrazione con TEOS Manage per la configurazione remota, la personalizzazione e la gestione avanzata aggiornata.

● TEOS Manage – Compatibilità con l’accesso Single Sign-On per migliorare l’esperienza degli utenti.

● Compatibilità con nuovi dispositivi – Ora compatibile con dispositivi di videoconferenza (Cisco) per il controllo e la gestione da remoto.

● Nuove lingue – TEOS è ora disponibile in giapponese (12 lingue in totale).

La famiglia di soluzioni TEOS si combina per semplificare gli spazi di lavoro e ottimizzare l’utilizzo degli ambienti e la gestione dei dispositivi, ridurre i costi energetici e migliorare la produttività. A oggi, la suite completa di soluzioni di gestione degli ambienti di lavoro di Sony ha giocato un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale di oltre 200 organizzazioni in Europa, da Siemens in Portogallo a Capgemini in Francia. Insieme ai proiettori corporate e ai Display Professionali BRAVIA, TEOS 2.1 consente a Sony di offrire un portafoglio completo di prodotti e soluzioni per i settori corporate ed education.