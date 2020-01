La video conferenza si trasforma con Logitech Sync

Logitech lancia un’innovativa piattaforma dedicata ai prodotti di video conferenza

Logitech, azienda specializzata nell’offerta di soluzioni che mettono in collegamento le persone, presenta ufficialmente Sync, l’innovativa piattaforma che rivoluziona la gestione dei dispositivi di video conferenza.

La vasta gamma di prodotti smart di videoconferenza Logitech offre la possibilità di organizzare meeting e riunioni da remoto in modo efficace, pratico e veloce, riducendo così distanze e spese di viaggio.

Dal controller touch TAP alle cuffie Zone Wireless pensate per i luoghi di lavoro più affollati, ogni prodotto Logitech è studiato per facilitare le comunicazioni a distanza e offrire l’opportunità di lavorare in maniera più efficiente.

“Negli ultimi cinque anni abbiamo sorpreso il mercato lanciando soluzioni per conferenze convenienti e di facile utilizzo con l’obiettivo di fornire alle aziende dispositivi video per ogni sala riunione”, ha dichiarato Scott Wharton, Vicepresidente e Direttore Generale di Logitech Video Collaboration.

Logitech Sync

Sviluppato come strumento it-friendly basato su cloud, Logitech Sync semplifica l’utilizzo e il controllo a distanza dei dispositivi di video conferenza, evidenziando in tempo reale problemi di funzionamento e riducendo al minimo le visite in loco dei tecnici/di chi si deve occupare della manutenzione dei sistemi.

Grazie ad un’interfaccia moderna e specifiche API (Application Programming Interface), Sync consente ai professionisti IT, ai Facility Manager e a chi si occupa del corretto funzionamento delle sale meeting di beneficiare di soluzioni centralizzate e multipiattaforma per monitorare, gestire e analizzare facilmente sale riunioni e dispositivi.